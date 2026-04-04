CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de emeklilik yaşı 67'ye çıkıyor: Kimler etkilenecek, maaşlar ne kadar artacak?

İngiltere’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren emeklilik düzenlemesinde önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Devlet emeklilik yaşı 66’dan 67’ye kademeli olarak yükseltilmeye başlanırken, bu adımın artan yaşam süresine bağlı olarak atıldığı belirtildi. Yeni sistemle birlikte emekli maaşlarında da artış yapılacağı açıklandı.

Oluşturma Tarihi 04 Nisan 2026 15:05

Düzenlemenin ilk aşamasında 6 Nisan ile 5 Mayıs 1960 tarihleri arasında doğanlar kapsama alındı. Bu gruptaki kişiler, emekli maaşlarını alabilmek için en az bir ay daha fazla beklemek durumunda kalacak. Önümüzdeki iki yıl içinde yaş sınırı aşamalı olarak 67'ye çıkarılacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Yeni uygulamayla birlikte emekli maaşlarına yüzde 4,8 oranında artış yapıldı. Buna göre haftalık ödeme 241,30 sterline (yıllık yaklaşık 12.547 sterlin) yükselirken, eski sistemde bu tutar 184,90 sterlin seviyesinde kalıyor.

BÜTÇEYE KATKI HEDEFLENİYOR

Hükümet, emeklilik yaşının yükseltilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar yıllık yaklaşık 10 milyar sterlin tasarruf sağlanacağını öngörüyor. Tam emekli maaşı alabilmek için ise en az 35 yıl sigorta primi ödenmesi şartı devam ediyor.

Uzmanlar, söz konusu değişikliğin özellikle düşük gelir grubundaki bireyler ile sağlık sorunları bulunan çalışanlar üzerinde daha fazla etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.936,3500 Değişim 159,20 Son veri saati:
Düşük 12916,41 Yüksek 13075,61
Açılış
44,6167 Değişim 0,0302 Son veri saati:
Düşük 44,572 Yüksek 44,6022
Açılış
51,4426 Değişim 0,0903 Son veri saati:
Düşük 51,3562 Yüksek 51,4465
Açılış
6.639,9790 Değişim 109,983 Son veri saati:
Düşük 6596,249 Yüksek 6706,232
Açılış
103,9601 Değişim 2,3165 Son veri saati:
Düşük 102,4274 Yüksek 104,7439
Açılış
BİST En Aktif Hisseler