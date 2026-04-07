Bitcoin 70 bin dolar direncinde zorlanıyor: ABD-İran anlaşması fiyatı yeniden zirveye taşır mı?

Jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ortamı, yatırımcıların yukarı yönlü pozisyon alma iştahını sınırlıyor. Hafta içinde gündeme gelen uzun süreli bir ateşkes ihtimali ise piyasaya kısa süreli iyimserlik getirdi ve Bitcoin fiyatı 70.200 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Enerji piyasalarını rahatlatabilecek bir uzlaşı senaryosu, kripto para piyasasında da pozitif etki yaratabilir. Bölgesel aktörlerin de dahil olduğu diplomatik temaslarda geçici bir çatışmasızlık ihtimali masada yer alıyor.

Kritik sürenin dolmasına saatler kala piyasalarda volatilite artarken, sürecin olumlu sonuçlanması durumunda Bitcoin'in yeni zirveleri test edebileceği değerlendiriliyor. Ancak anlaşmanın sağlanamaması halinde, artan belirsizlik nedeniyle Bitcoin'in yeniden "güvenli liman" algısıyla talep görmesi de mümkün.

Öte yandan, İran'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesi ve Hürmüz Boğazı konusundaki sert tutumun devam etmesi, piyasada kâr satışlarının artmasına ve fiyat üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.