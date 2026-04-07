Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin 70 bin dolar direncinde zorlanıyor: ABD-İran anlaşması fiyatı yeniden zirveye taşır mı?

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD ile İran arasında gerilimi azaltabilecek olası bir anlaşmaya yönelik beklentiler, fiyatın 70 bin dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmasını zorlaştırıyor. Bitcoin şu an yaklaşık 68.500 dolar civarında işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 09:26

Jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ortamı, yatırımcıların yukarı yönlü pozisyon alma iştahını sınırlıyor. Hafta içinde gündeme gelen uzun süreli bir ateşkes ihtimali ise piyasaya kısa süreli iyimserlik getirdi ve Bitcoin fiyatı 70.200 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Enerji piyasalarını rahatlatabilecek bir uzlaşı senaryosu, kripto para piyasasında da pozitif etki yaratabilir. Bölgesel aktörlerin de dahil olduğu diplomatik temaslarda geçici bir çatışmasızlık ihtimali masada yer alıyor.

Kritik sürenin dolmasına saatler kala piyasalarda volatilite artarken, sürecin olumlu sonuçlanması durumunda Bitcoin'in yeni zirveleri test edebileceği değerlendiriliyor. Ancak anlaşmanın sağlanamaması halinde, artan belirsizlik nedeniyle Bitcoin'in yeniden "güvenli liman" algısıyla talep görmesi de mümkün.

Öte yandan, İran'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesi ve Hürmüz Boğazı konusundaki sert tutumun devam etmesi, piyasada kâr satışlarının artmasına ve fiyat üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.

İlginizi Çekebilir
Citigroup’tan FED için kritik tahmin: Faiz indirimi gecikecek Citigroup'tan FED için kritik tahmin: Faiz indirimi gecikecek 06 Nisan 2026 09:29
ABD’de benzin fiyatları 3,5 yılın en üst seviyesinde! ABD'de benzin fiyatları 3,5 yılın en üst seviyesinde! 06 Nisan 2026 09:20
Bitcoin’de Trump etkisi! Kritik eşik 70 dolar! Bitcoin'de Trump etkisi! Kritik eşik 70 dolar! 06 Nisan 2026 09:17
Orta Doğu, küresel piyasaları karıştırdı Orta Doğu, küresel piyasaları karıştırdı 06 Nisan 2026 09:15
Alüminyumda 2 yılın en hızlı aylık fiyat artışı kaydedildi Alüminyumda 2 yılın en hızlı aylık fiyat artışı kaydedildi 06 Nisan 2026 09:07
Çin’in tahvil getirilerinde yükseliş bekleniyor Çin'in tahvil getirilerinde yükseliş bekleniyor 06 Nisan 2026 08:52
İngiltere’de emeklilik yaşı 67’ye çıkıyor: Kimler etkilenecek, maaşlar ne kadar artacak? İngiltere’de emeklilik yaşı 67’ye çıkıyor: Kimler etkilenecek, maaşlar ne kadar artacak? 04 Nisan 2026 15:05
İsviçre frangı yeniden güvenli liman mı? İsviçre frangı yeniden güvenli liman mı? 04 Nisan 2026 14:25
ABD’de benzin fiyatları 2022’den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor ABD’de benzin fiyatları 2022’den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor 04 Nisan 2026 14:19
Trump yönetimi, savunma için 1,5 trilyon dolarlık kaynak talep etti Trump yönetimi, savunma için 1,5 trilyon dolarlık kaynak talep etti 04 Nisan 2026 13:05
Küresel enerji piyasalarında fiyat hareketliliği sürüyor Küresel enerji piyasalarında fiyat hareketliliği sürüyor 04 Nisan 2026 12:03
Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı 04 Nisan 2026 11:42
