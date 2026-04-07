Anasayfa Finans Ekonomi Morgan Stanley’den piyasalara iyimser sinyal: Düzeltme süreci bitmek üzere mi?

Morgan Stanley’in ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti Mike Wilson, son analizinde hisse senedi piyasalarında yaşanan düzeltmenin sonuna yaklaşıldığına işaret etti.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 09:30

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2026 09:33

Morgan Stanley'in ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti Mike Wilson, son dönemdeki piyasa dalgalanmalarını geniş bir perspektifle ele aldı ve mevcut fiyat hareketlerinin dip seviyelere yaklaşıldığını düşündüğünü ifade etti.

Wilson'a göre S&P 500 endeksinin ileriye dönük fiyat/kazanç oranında yaklaşık yüzde 18'lik bir gerileme yaşandı. Bu ölçekteki düşüşlerin geçmişte genellikle resesyon dönemlerinde ya da Fed'in sert parasal sıkılaştırma uyguladığı süreçlerde görüldüğünü vurguladı.

Piyasadaki satış baskısının geniş tabanlı olduğuna dikkat çeken Wilson, hisselerin yarısından fazlasının zirvelerinden en az yüzde 20 aşağıda işlem gördüğünü, birçok hissede ise kayıpların yüzde 30-40 bandına ulaştığını belirtti.

Nisan 2024'te başladığını öngördüğü boğa piyasasının; yapay zeka gelişmeleri, özel kredi piyasasındaki riskler ve İran merkezli jeopolitik gerilimlere rağmen devam ettiğini söyleyen stratejist, şirket kârlarının çok yıllı zirvelere ulaştığını da hatırlattı.

İstihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini vurgulayan Wilson, özel sektörde 186 bin kişilik istihdam artışının son üç yılın en dikkat çekici performanslarından biri olduğunu ifade etti.

Yatırım stratejileri açısından dengeli bir portföy öneren Wilson, döngüsel hisseler ile kaliteli büyüme hisseleri arasında dağılım yapılmasını tavsiye etti. Döngüsel tarafta finans, sanayi ve isteğe bağlı tüketim sektörlerini öne çıkarırken, büyüme tarafında büyük teknoloji şirketlerine odaklanılmasını önerdi.

Wilson ayrıca piyasalardaki temel riskin jeopolitik gelişmelerden ziyade faiz politikaları ve merkez bankası kararlarında yoğunlaştığını belirtti. ABD 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 4,5 seviyesinin kritik bir eşik olduğuna dikkat çeken stratejist, mevcut sıkı finansal koşulların Fed'in ilerleyen süreçte daha güvercin bir politika izlemesine zemin hazırlayabileceğini sözlerine ekledi.

