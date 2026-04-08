Doğalgaz fiyatlarında "ateşkes" düşüşü

Petrol ve sıvılaştırılmış doğalgazın beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatılması enerji krizine yol açmış ve yakıt fiyatları tarihi yükselişe geçmişti. ABD ile İran'ın iki haftalık ateşkes anlaşması küresel piyasalarda rotayı yeniden oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında İran'ın verdiği 10 maddelik teklifini kabul etti. Hürmüz Boğazı'nın geçici olarak açılacak olması, enerji piyasasında rahatlamaya neden oldu.

EN DÜŞÜK SEVİYEYE GELDİ

Doğalgaz gösterge vadeli işlem kontratları, savaşın başlamasından itibaren en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 20'ye varan düşüş yaşadı.

Avrupa gaz piyasasında oynaklık, hedge fonları ve diğer spekülatörlerin pozisyonlarında yaşanan sert ve ani değişimlerle daha da derinleşti. Ateşkes anlaşması öncesinde piyasada rekor seviyede net uzun pozisyon birikimi dikkat çekti. Öte yandan, fiziki tüccarların anlaşmanın uygulanacağına dair daha güçlü sinyaller beklediği ve bu nedenle temkinli duruşlarını koruyabileceği ifade ediliyor.

Hollanda'da en yakın vadeli gaz kontratları ise megavat-saat başına 43,70 euro seviyesinden işlem görüyor.