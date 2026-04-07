UBS uyardı: Enerji maliyetleri gıdayı vurabilir

UBS ekonomistleri, enerji fiyatlarındaki artışın gübre maliyetlerini yükselterek küresel gıda enflasyonunda yeni bir dalga yaratabileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 16:59

Orta Doğu'da artan gerilimle birlikte enerji piyasalarında sert fiyat hareketleri görüldü. Bu süreçte Brent petrol vadeli kontratları yaklaşık yüzde 50 yükselirken, ABD referans petrolü West Texas Intermediate (WTI) yüzde 66 değer kazandı.

UBS ekonomisti Arend Kapteyn, gübre sektörünün enerji fiyatlarındaki yükselişe hızlı tepki verdiğini belirtti. Kapteyn, artan enerji maliyetlerinin hem gübre üretimini hem de taşımacılığı doğrudan etkileyerek tarım sektöründe maliyet baskısı oluşturduğunu ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI TEDARİK ZİNCİRİNDE KRİTİK ROL OYNUYOR

Kapteyn'e göre, üre ve amonyak gibi temel gübre bileşenlerinin taşınmasında kilit geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki riskler, enerji maliyetlerindeki artışla birleşerek küresel tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırıyor.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, gübre üretim maliyetlerini de doğrudan yukarı çekiyor. Öte yandan, geçtiğimiz ay İran'ın Katar'daki Ras Laffan Sanayi Kenti'ne yönelik füze saldırıları da enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

GÜBRE FİYATLARINDA YÜZDE 48'E KADAR ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

UBS analizine göre mevcut enerji fiyatlarının korunması halinde gübre fiyatlarının yıllık bazda yüzde 48'e kadar yükselmesi bekleniyor. Şu anda gübre fiyatlarındaki artış ise yaklaşık yüzde 32 seviyesinde bulunuyor.

Gübre maliyetlerindeki yükselişin, tarımsal üretim giderlerini artırarak gıda fiyatlarına doğrudan yansıması bekleniyor. Kapteyn'in hesaplamalarına göre bu etkiyle küresel gıda fiyatlarında yıllık yaklaşık yüzde 12'lik bir artış görülebilir.

Bu artışın enflasyon üzerindeki etkisinin gelişmiş ülkelerde yaklaşık 50 baz puan, gelişmekte olan ülkelerde ise 240 baz puana kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

UBS değerlendirmesinde, söz konusu etkilerin henüz ilk aşamayı temsil ettiği vurgulandı. Enerji fiyatlarında kalıcı bir gerileme yaşanmaması durumunda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde oluşabilecek gıda fiyatı şokunun, enerji şokuna yakın ölçekte ekonomik sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

