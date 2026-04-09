Anasayfa Finans Ekonomi Alüminyum, bakır ve petrol için kritik tahmin: Fiyatlar arz açığıyla yukarı yönlü ilerliyor

Alüminyum, bakır ve petrol için kritik tahmin: Fiyatlar arz açığıyla yukarı yönlü ilerliyor

Avustralya'nın önde gelen bankalarından ANZ, küresel enerji ve metal piyasalarındaki arz açığının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü etkisini vurguladı. Banka, alüminyum, bakır ve petrol piyasalarında arz-talep dengesizliğinin önümüzdeki dönemde fiyatları şekillendireceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 09:27

Alüminyum piyasasında yükselen fiyatlar ve bölgesel primler, talebin yavaşlamasına neden olurken, fiyatların daha da artması durumunda talep kısıtlamalarının hızlanabileceği ifade edildi.

Bakırda ise tablo daha olumlu. Enerji dönüşümü ve veri merkezlerinin büyümesiyle talep güçlü kalmaya devam ediyor. Bu nedenle piyasada yüzde 4–5 oranında arz açığı bekleniyor ve bu durum fiyatları destekliyor.

Petrol piyasasında arz kesintilerinin etkisiyle küresel denge hızla fazla stoktan ciddi bir açığa dönüştü. ANZ, günlük 4–5 milyon varillik açığın devam etmesi halinde fiyatların 100 dolar/varil üzerinde kalmasının gerektiğini belirtti. Ayrıca, 1–2 milyon varil/gün kapasitenin kalıcı olarak kaybolabileceği uyarısında bulunuldu. Banka, yıl başındaki fazla stokun hızla açığa dönüşmesinin petrol fiyatları üzerinde güçlü baskı yarattığını kaydetti.

