Ateşkesle coştu! New York borsası ralliyle kapandı

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, New York borsası günü güçlü yükselişlerle tamamladı.

Kapanışta:

Dow Jones Industrial Average 1300 puanın üzerinde artarak yüzde 2,85 yükselişle 47.909,92 puana çıktı.

S&P 500 yüzde 2,51 kazançla 6.782,81 puana ulaştı.

Nasdaq Composite ise yüzde 2,8 artışla 22.635,00 puandan kapandı.

ATEŞKES KARARI PİYASALARI RAHATLATTI

Donald Trump, İran'a tanınan sürenin dolmasına saatler kala, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı.

Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir öncülüğünde yapılan temaslar sonucunda, İran'a yönelik saldırıların 2 hafta süreyle askıya alınacağını belirterek, bunun karşılıklı bir ateşkes olduğunu ifade etti.

İran yönetimi de yaptığı açıklamada, savaşın sona erdirilmesi amacıyla müzakerelerin bu süreçte tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin sağlanacağını bildirdi.

PETROL SERT DÜŞTÜ

Ateşkesin etkisiyle enerji piyasalarında sert geri çekilme yaşandı.

Brent petrol yüzde 12 düşüşle 96,14 dolara geriledi.

WTI ham petrol ise yüzde 15 kayıpla 96 dolar seviyesine indi.

Analistler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve İran'ın zaman zaman Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair haberler nedeniyle bölgedeki belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekiyor.

ENERJİ HİSSELERİ DÜŞTÜ, HAVAYOLLARI YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki gerileme, sektör bazlı ayrışmayı da beraberinde getirdi.

Enerji devlerinden:

ExxonMobil hisseleri yüzde 4,7

Chevron hisseleri yüzde 4,3

değer kaybetti.

Buna karşılık havayolu şirketlerinde güçlü yükselişler görüldü:

United Airlines yaklaşık yüzde 8

American Airlines yüzde 5,5

Delta Air Lines yüzde 4'e yakın

artış kaydetti.

FED TUTANAKLARI: BELİRSİZLİK ARTIYOR

Öte yandan Federal Reserve'in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları da yayımlandı.

Tutanaklar, yetkililerin Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle:

Enflasyonda yukarı yönlü,

İstihdamda ise aşağı yönlü risklerin arttığını değerlendirdiğini ortaya koydu.

Ayrıca, mevcut belirsizlikler nedeniyle hem faiz indirimi hem de faiz artırımı senaryolarının masada olduğu vurgulandı.