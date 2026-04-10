Çin’de üretici fiyatları 3 yıl sonra artışa geçti: Enflasyon yavaşladı

Çin'de fabrika çıkış fiyatları, küresel enerji piyasalarındaki yükselişin etkisiyle yeniden artış gösterdi. Özellikle İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, üretici maliyetlerini yukarı çekti. Böylece üretici fiyatları üç yılı aşkın bir aranın ardından ilk kez yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 0,5 artarak Eylül 2022'den bu yana ilk pozitif seviyesine ulaştı. Bu gelişme, uzun süredir devam eden deflasyonist baskının sona erdiğine işaret etti. Buna karşın yılın ilk çeyreği genelinde ÜFE yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Öte yandan tüketici tarafında daha ılımlı bir görünüm öne çıktı. Mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 1 artarak ekonomistlerin yüzde 1,2 seviyesindeki beklentisinin altında kaldı. Bu oran, Şubat ayında kaydedilen yüzde 1,3'lük artışın da gerisinde gerçekleşti.

Gıda ve enerji gibi dalgalı kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise mart ayında yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.