CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Fitch'ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin enerji piyasalarındaki gerilimi azalttığını ancak ateşkesin kırılganlığı nedeniyle bölgesel risklerin kredi profilleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2026 08:37

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Körfez'de iki haftalık ateşkesin ilan edilmesi ve ABD ile İran arasında üst düzey görüşmelerin yapılmasının ardından, küresel enerji piyasalarında ciddi bir gerilimin yaşanma olasılığının azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ancak ateşkes şimdiden ciddi bir baskı altında ve gelişmelere ilişkin belirsizlik hala yüksek." değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmelerin sonucu, çatışma sonrası bölgesel güvenlik ve iş ortamı ile enerji akışlarının ve tedarik zinciri lojistiğinin toparlanma hızının önemli belirsizlikler arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, olumsuz senaryonun not indirimi olasılığını değerlendirmek için uygun bir ölçüt olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, ateşkesin etkili olması ve sürmesi halinde, İran'a yönelik büyük çaplı bir kara işgali, Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığının aksama riski veya Körfez İşbirliği Konseyi üye devletleri tarafından İran'a karşı saldırı operasyonları gibi kısa vadeli tırmanma risklerinin ortadan kalkacağı belirtildi.

"RİSKLER DAHA YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI EĞİLİMİNDE"

Savaşın önemli ölçüde tırmanması halinde ise bunun İran ve diğer Körfez ülkelerindeki enerji üretimine daha ciddi zarar verebileceği aktarılan açıklamada, "Bu sonuç, küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında daha keskin ve daha kalıcı artışlara yol açabilir ancak bu kadar yüksek fiyatlarda talebin önemli ölçüde azalması olasılığı, yukarı yönlü riskleri sınırlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı varsayımıyla, Brent petrol için varil başına ortalama 70 dolar olan temel senaryonun 2026'nın ikinci çeyreğinin geri kalanında ve sonrasında petrol akışlarında yaşanacak kademeli bir normalleşme ile tutarlılığını koruduğu kaydedildi.

Piyasanın arz açısından iyi durumda olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Savaş kaynaklı hasar ve üretim kesintilerine rağmen, petrol fiyatları birçok piyasa katılımcısının öngördüğünden daha hızlı bir şekilde çatışma öncesi seviyelere dönebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ancak bu temel senaryoya yönelik önemli risklerin devam ettiği ve daha yüksek enerji fiyatları ile daha büyük aksama yönünde eğilim gösterdiği aktarıldı.

"ÇATIŞMANIN UZUN VADELİ ETKİLERİ OLABİLİR"

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin bu konuların bazıları hakkında daha fazla netlik sağlayabileceğine değinilen açıklamada, ancak temel riskin, daha yüksek jeopolitik risk primlerinin petrol fiyatlarını daha uzun süre yüksek tutabilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Körfez'deki durum oynaklığını koruyor. Ateşkes şimdiden kırılgan bir hal almış durumda ve müzakereler son derece karmaşık geçecek. Sonuç olarak, gerginliğin tırmanmasına yönelik senaryolar hala olası görünüyor. Ateşkes devam etse bile, çatışmanın Körfez'in güvenliği ve iş ortamı üzerinde şu aşamada tahmin edilmesi zor olan uzun vadeli etkileri olabilir. Bu etkiler, bölgedeki birçok ihraççının kredi profilini etkileyebilir." ifadeleri kullanıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları ateşkes sürecine yönelik tedirginlikle negatif seyrediyor Asya borsaları ateşkes sürecine yönelik tedirginlikle negatif seyrediyor 09 Nisan 2026 10:02
ABD’nin petrol stokları arttı ABD'nin petrol stokları arttı 09 Nisan 2026 09:32
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 09 Nisan 2026 09:31
Alüminyum, bakır ve petrol için kritik tahmin: Fiyatlar arz açığıyla yukarı yönlü ilerliyor Alüminyum, bakır ve petrol için kritik tahmin: Fiyatlar arz açığıyla yukarı yönlü ilerliyor 09 Nisan 2026 09:27
Büyüme endişeleri metal piyasalarını dalgalandırıyor: Bakır fiyatlarında karışık seyir! Büyüme endişeleri metal piyasalarını dalgalandırıyor: Bakır fiyatlarında karışık seyir! 09 Nisan 2026 09:24
Piyasalar ateşkese ve ABD’nin büyüme rakamlarına odaklandı Piyasalar ateşkese ve ABD'nin büyüme rakamlarına odaklandı 09 Nisan 2026 09:17
Ateşkesle coştu! New York borsası ralliyle kapandı Ateşkesle coştu! New York borsası ralliyle kapandı 09 Nisan 2026 08:56
SPK’dan 5 şirkete milyarlarca borçlanma izni SPK'dan 5 şirkete milyarlarca borçlanma izni 09 Nisan 2026 08:49
IMF, Dünya Bankası ve WFP uyardı: Savaş küresel gıda fiyatlarını artırıyor IMF, Dünya Bankası ve WFP uyardı: Savaş küresel gıda fiyatlarını artırıyor 09 Nisan 2026 08:34
Çin, Orta Doğu enerji krizinden kazançlı çıkıyor: Temiz teknoloji ile enerji bağımsızlığına yatırım Çin, Orta Doğu enerji krizinden kazançlı çıkıyor: Temiz teknoloji ile enerji bağımsızlığına yatırım 09 Nisan 2026 08:31
VİOP’ta değerli metallerin fiyat limiti yükseltildi! Gümüş, platin ve paladyum için üst limit yüzde 20 VİOP'ta değerli metallerin fiyat limiti yükseltildi! Gümüş, platin ve paladyum için üst limit yüzde 20 08 Nisan 2026 16:51
AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek 08 Nisan 2026 16:46
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.689,0000 Değişim 183,34 Son veri saati:
Düşük 13529,12 Yüksek 13712,46
Açılış
44,6712 Değişim 0,1156 Son veri saati:
Düşük 44,5674 Yüksek 44,683
Açılış
52,294 Değişim 0,1225 Son veri saati:
Düşük 52,1791 Yüksek 52,3016
Açılış
6.839,1640 Değişim 61,887 Son veri saati:
Düşük 6800,909 Yüksek 6862,796
Açılış
109,2271 Değişim 1,6794 Son veri saati:
Düşük 107,5908 Yüksek 109,2702
Açılış
BİST En Aktif Hisseler