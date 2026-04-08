AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD-İran ateşkesinin Avrupa'nın enerji tedarikine etkileri konusunda açıklamalarda bulundu.

"Şu anda yüksek enerji fiyatlarına yol açan bu krizin (savaş) kısa süreli olacağına dair kendimizi kandırmamalıyız. Öyle olmayacak." diyen Itkonen, yaşanan krizin kısa sürmeyeceğini vurguladı.

AB'nin Hürmüz Boğazı'ndan enerji ürünleri tedarikine ilişkin Itkonen, "Aldığımız hacimlere bakacak olursak sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık yüzde 8,5'i Hürmüz Boğazı'ndan geliyor. Ham petrol ve petrol ürünleri dahil olmak üzere petrol tarafında ise bu oran yaklaşık yüzde 7 civarında ve ağırlıklı olarak Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden sağlanıyor. Jet yakıtı ve dizel açısından ise bu oran yaklaşık yüzde 40 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Itkonen, Hürmüz Boğazı'ndan küresel ölçekte geçen petrol ve LNG miktarlarının ise yüzde 20 civarında olduğunu sözlerine ekledi.