CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Orta Doğu gerilimi bitmedi: Pakistan'da yeni önlemler... Mesai, haftada 4 güne düşürüldü

ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimin enerji tedarik zincirini sekteye uğratması birçok ülke gibi Pakistan'da da ciddi arz sıkıntılarını öne çıkardı. Pakistan hükümeti, yakıt tasarrufu için yeni önlemler aldı.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 10:03

Enerji tedarik zincirinin sekteye uğramasına neden olan Orta Doğu geriliminin hala bitmemesi küresel piyasaları yakıt tasarrufu yapmaya zorluyor. Pakistan hükümeti, enerji tüketimini kontrol altına almak amacıyla alınan bir dizi yeni önlemi duyurdu:

AKŞAM SAATLERİ ARTIK "TASARRUF SAATLERİ"

Alınan yeni kararlara göre hükümet; belirli mekanlara, akşam saatlerinde enerjiden tasarruf etme amacıyla saat kısıtlamaları getirdi. Marketler , alışveriş merkezleri, düğün salonları akşam saat 20:00'dan sonra açık olmayacak.

TEMEL İHTİYAÇLARDA ESNEKLİK

Gıda sektörüne, "temel ihtiyaçlar" kategorisinde sayılması nedeniyle ayrıcalıklı esneklik sağlandı. Restoranlar ve fırınlar saat 22:00'a kadar hizmetlerini sürdürebilecek fakat belirlenen saatin aşılması halinde işletme sahibine yaptırım uygulanacak.

ECZANELER KAPSAM DIŞINDA BIRAKILDI

Eczaneler, vatandaşların sağlık ve ilaç hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için yeni düzenlemelerin dışında bırakıldı. Sağlık hizmetleri, öncelikli ihtiyaç olarak belirlendi.

ARTIK MESAİLER HAFTADA 4 GÜN

Yeni düzenlemeler, yalnızca işletmelerle sınırlı kalmadı. Kamu ve özel sektörde çalışanların mesai günü 4 güne düşürüldü. Hibrit çalışma modeli yeniden uygulamaya konuldu.

Enerji krizinin etkilerini azaltmak amacıyla, yakıt desteklerinde kesinti ve kamu harcamalarında %20 oranında azalma gibi geniş kapsamlı bir dizi önlem daha alındı.

Yetkililer, bu uygulamaların enerji krizi açısından kritik bir adım olduğunu vurgulayarak kurallara uymayanların para cezasına tabi tutulacaklarını hatırlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.112,3100 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13112,31 Yüksek 13112,31
Açılış
44,6132 Değişim 0,0427 Son veri saati:
Düşük 44,5693 Yüksek 44,612
Açılış
51,5431 Değişim 0,0943 Son veri saati:
Düşük 51,4549 Yüksek 51,5492
Açılış
6.670,4900 Değişim 70,997 Son veri saati:
Düşük 6622,051 Yüksek 6693,048
Açılış
103,8276 Değişim 2,5974 Son veri saati:
Düşük 102,7319 Yüksek 105,3293
Açılış
BİST En Aktif Hisseler