Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların bitebileceğine yönelik iyimserliklerle Hindistan hariç pozitif seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 09:56

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası artan jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken müzakerelerin başarılı olabileceği ve saldırıların sona erebileceğine yönelik iyimserlikler azalan risk iştahının canlanmasında etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, İran'daki petrolü elde tutmak istediğini ancak Amerikan halkının eve dönülmesini talep ettiğini söyledi.

Basın toplantısında İran'a yönelik sert mesajlarını sürdüren Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın, ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölge endekslerinde jeopolitik gerilimlerin bitmesine yönelik somut gelişmelerin yaşanmaması yükselişlerin sınırlı kalmasına neden olurken çatışmaların tekrar şiddetlenebileceği endişesi yatırımcıların "bekle-gör" tutumu sergilemesinde etkili oluyor.

JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKANI MOTEGİ İLE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ GÖRÜŞTÜ

Diplomatik tarafta ise Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda konuştu.

Motegi, İran'ı, ilgili ülkelerle sürdürülen diplomatik çabalara samimi şekilde katılmaya ve ülkesine ait gemiler dahil olmak üzere tüm gemilerin Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Motegi'nin, İran'da gözaltında tutulan Japon vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılması yönündeki taleplerini yinelemesi üzerine Erakçi, bu talebi ciddiye aldığını ifade etti. Bakanlar, durumun bir an önce yatıştırılması için yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Bunlara ek olarak, Motegi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da telefonda görüştü.

Görüşmede, Orta Doğu'da kötüleşen durumdan ciddi endişe duyduğunu kaydeden Motegi, Pakistan'ın gerilimin tarafları arasındaki arabulucu rolünü takdir ettiklerini, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği konusunda da İslamabad ile yakın işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

ÇİN'DE ÇİNGMİNG FESTİVALİ TATİLİNDE 845,4 MİLYON SEYAHAT YAPILDI

Çin tarafında ise geçen hafta cuma başlayan Çingming Festivali tatiline ilişkin veriler paylaşıldı. Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, geleneksel Çingming Festivali'nin kutlandığı 4-6 Nisan'da ülke içinde 845,4 milyon seyahat yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, tatilde yapılan seyahatlerin sayısının geçen yılın aynı tatil dönemine kıyasla yüzde 6 arttığı kaydedildi.

"Mezar Süpürme Günü" olarak da anılan Çingming Festivali, Çin'in geleneksel kutlamaları arasında yer alıyor. Çinliler, bu günde aile büyüklerinin kabirlerini ziyaret edip temizleyerek onları anıyor.

Asya'da makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken Japonya'da şubat ayına ilişkin hanehalkı harcamaları aylık yüzde 1,5 artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükselişle 5.494,8 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 53.526 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.886 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 73.901 puandan işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksinde ise Paskalya tatili nedeniyle işlemler yapılmıyor.

