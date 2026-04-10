CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Suudi Arabistan'da pompa istasyonu hedef alındı: Petrol kaybı herkesi şaşırttı

Suudi Arabistan'da pompa istasyonu hedef alındı: Petrol kaybı herkesi şaşırttı

Suudi Arabistan'da, bazı enerji tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle operasyonların kısmen durdurulduğu, Doğu-Batı petrol boru hattındaki bir pompa istasyonunun hasar görmesi sonucu günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akışında kayıp yaşandığı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2026 09:25

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ülkeyi hedef alan son saldırılar sonucu meydana gelen hasar nedeniyle bazı enerji tesislerinde operasyonel süreçlerin durdurulduğu belirtildi.

Ülkedeki petrol ve gaz üretimi, taşınması ve rafinasyonu ile petrokimya tesisleri ve elektrik sektörüne ait hayati enerji altyapılarının son dönemde çok sayıda saldırının hedefi olduğu ifade edildi.

Saldırıların başkent Riyad, Doğu Bölgesi ve Yanbu Sanayi Bölgesi'ndeki tesisleri kapsadığı, olaylar sonucunda Suudi Enerji Şirketinin sanayi güvenliği personelinden bir kişinin hayatını kaybettiği, aynı şirketten 7 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların, enerji sistemine bağlı ana tesislerde bazı operasyonel faaliyetlerin durmasına yol açtığı, Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki önemli pompa istasyonlarından birinin hedef alınmasının, bu hat üzerinden günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akışının kaybına neden olduğu aktarıldı.

Söz konusu hattın, bu dönemde küresel piyasalara petrol arzı için ana güzergah olduğu kaydedildi.

Münife üretim tesisinin hedef alınması sonucu günlük yaklaşık 300 bin varil üretim kaybı yaşandığı, daha önce de Hurays üretim tesisine yönelik saldırı nedeniyle günlük 300 bin varil üretim düşüşü meydana geldiği ve bu durumun ülkenin toplam üretim kapasitesinde günlük yaklaşık 600 bin varillik azalmaya yol açtığı belirtildi.

Saldırıların ayrıca Cubeyl'deki SATORP tesisleri, Ras Tanura Rafinerisi, Yanbu'daki SAMREF Rafinerisi ve Riyad Rafinerisi dahil olmak üzere ana rafinaj tesislerini de kapsadığı, bunun da rafine petrol ürünlerinin küresel piyasalara ihracatını doğrudan etkilediği ifade edildi.

Cuayma bölgesindeki işleme tesislerinde çıkan yangınların sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve doğal gaz sıvıları ihracatını da etkilediği, saldırıların sürmesi halinde tedarik açığının artabileceği ve toparlanma sürecinin yavaşlayabileceği belirtildi.

Haberde, bu durumun enerji arz güvenliğini olumsuz etkileyebileceği, petrol piyasalarındaki dalgalanmaları artırabileceği ve küresel ölçekte operasyonel ve acil durum petrol stoklarının önemli ölçüde azalması nedeniyle dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğurabileceği vurgulandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.689,0000 Değişim 183,34 Son veri saati:
Düşük 13529,12 Yüksek 13712,46
Açılış
44,6807 Değişim 0,1215 Son veri saati:
Düşük 44,5674 Yüksek 44,6889
Açılış
52,2451 Değişim 0,1225 Son veri saati:
Düşük 52,1791 Yüksek 52,3016
Açılış
6.838,8550 Değişim 61,887 Son veri saati:
Düşük 6800,909 Yüksek 6862,796
Açılış
108,9673 Değişim 1,9123 Son veri saati:
Düşük 107,5908 Yüksek 109,5031
Açılış
BİST En Aktif Hisseler