İngiltere konut piyasasında talep Mart'ta geriledi!

Ortalama sabit mortgage faizlerinin tekrar %5'in üzerine çıkmasıyla emlak uzmanları, satışların yavaşlayacağını ve fiyatların düşeceğini öngörüyor. RICS'in kısa vadeli satış beklentileri endeksi, martta net denge olarak -4'ten -33'e gerilerken, fiyat beklentileri -19'dan -43'e düştü. Negatif değerler, piyasada iyileşme bekleyenlerin sayısının kötüleşme öngörenlerden az olduğunu gösteriyor.

RICS raporuna göre, ülke genelinde talep düşüşü belirginleşirken, fiyat baskısı özellikle Londra, Doğu Anglia ve İngiltere'nin güneyinde yoğunlaştı. Buna karşın, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da fiyatlar yükseldi.

Halifax verileri martta ortalama konut fiyatlarının %0,5 gerilediğini gösterirken, Nationwide Building Society aynı dönemde keskin bir artış kaydetti. Bu farklılık, piyasadaki belirsizliği ortaya koyuyor.

RICS Araştırma Direktörü Tarrant Parsons, "Son aylarda İngiltere konut piyasasında belirgin bir değişim yaşandı. Faaliyetteki temkinli iyileşme, Orta Doğu'daki çatışmanın makroekonomik etkileriyle sekteye uğradı" dedi. Savills'ten Alex Howard Baker ise, "Faiz belirsizliği ve bölgesel gelişmeler, zaten zorlu olan piyasayı durma noktasına getirdi" yorumunu yaptı.