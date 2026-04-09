Bitcoin, ABD-İran ateşkesi belirsizliğiyle düşüşte! 66 bin dolar riski

Üç haftalık zirvesi olan 72.812 dolardan geri çekilen Bitcoin, yaklaşık %0,45 düşüşle 71.055 dolardan işlem gördü. Ethereum ise %1,13 düşüşle 2.185 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor.

21Shares stratejisti Matt Mena, ateşkes bozulursa Bitcoin'in 66.000 dolara kadar gerileyebileceğini belirtti.

Öte yandan çatışmalar sona ererse ve Bitcoin 72.000–73.000 dolarlık direnç seviyesini aşarsa fiyatın 75.000 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Jeopolitik risklerin artması, kripto para piyasalarının kısa vadeli yönünün büyük ölçüde Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olacağını gösteriyor.