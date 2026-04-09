CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya’da tüketici güveni Mart’ta üç ay sonra ilk kez geriledi

Japonya’da hükümetin açıkladığı anket sonuçları, tüketici güveninin Mart ayında son üç ayın ardından ilk kez düşüş kaydettiğini gösterdi. Orta Doğu’daki çatışmaların yol açtığı artan enerji maliyetleri, ülkenin kırılgan ekonomik toparlanması üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 10:24

6–23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, tüketici güven endeksi Mart'ta 33,3 seviyesine gerileyerek Şubat ayına kıyasla 6,4 puanlık düşüş yaşadı. Bu, COVID-19 salgınının etkilerinin hissedildiği Nisan 2020'den bu yana görülen en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Hükümet, tüketici güveninde gözlenen zayıflamanın ardından önceki iyileşme değerlendirmesini aşağı yönlü revize etti. Veriler, Orta Doğu'daki savaşın olası ekonomik etkilerini ortaya koyarken, Japonya Merkez Bankası'nın Nisan ayında faiz artırıp artırmama kararını da belirsiz hâle getiriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.567,7200 Değişim 38,71 Son veri saati:
Düşük 13529,12 Yüksek 13567,83
Açılış
44,5957 Değişim 0,1238 Son veri saati:
Düşük 44,4691 Yüksek 44,5929
Açılış
52,0928 Değişim 0,2167 Son veri saati:
Düşük 51,8939 Yüksek 52,1106
Açılış
6.773,6960 Değişim 54,762 Son veri saati:
Düşük 6722,138 Yüksek 6776,9
Açılış
106,4187 Değişim 2,1423 Son veri saati:
Düşük 104,3123 Yüksek 106,4546
Açılış
BİST En Aktif Hisseler