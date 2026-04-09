Japonya’da tüketici güveni Mart’ta üç ay sonra ilk kez geriledi

6–23 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, tüketici güven endeksi Mart'ta 33,3 seviyesine gerileyerek Şubat ayına kıyasla 6,4 puanlık düşüş yaşadı. Bu, COVID-19 salgınının etkilerinin hissedildiği Nisan 2020'den bu yana görülen en büyük aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

Hükümet, tüketici güveninde gözlenen zayıflamanın ardından önceki iyileşme değerlendirmesini aşağı yönlü revize etti. Veriler, Orta Doğu'daki savaşın olası ekonomik etkilerini ortaya koyarken, Japonya Merkez Bankası'nın Nisan ayında faiz artırıp artırmama kararını da belirsiz hâle getiriyor.