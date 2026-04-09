ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı son haftadaki yükselişiyle beklentileri aştı.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 16:13

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2026 16:14

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi artarak 219 bine yükseldi.

PİYASADAKİ BEKLENTİYİ AŞTI

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 210 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 202 binden 203 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1500 artarak 209 bin 500'e çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 28 Mart ile biten haftada 38 bin azalışla 1 milyon 794 bine geriledi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Büyüme endişeleri metal piyasalarını dalgalandırıyor: Bakır fiyatlarında karışık seyir! Büyüme endişeleri metal piyasalarını dalgalandırıyor: Bakır fiyatlarında karışık seyir! 09 Nisan 2026 09:24
Piyasalar ateşkese ve ABD’nin büyüme rakamlarına odaklandı Piyasalar ateşkese ve ABD'nin büyüme rakamlarına odaklandı 09 Nisan 2026 09:17
Ateşkesle coştu! New York borsası ralliyle kapandı Ateşkesle coştu! New York borsası ralliyle kapandı 09 Nisan 2026 08:56
SPK’dan 5 şirkete milyarlarca borçlanma izni SPK'dan 5 şirkete milyarlarca borçlanma izni 09 Nisan 2026 08:49
IMF, Dünya Bankası ve WFP uyardı: Savaş küresel gıda fiyatlarını artırıyor IMF, Dünya Bankası ve WFP uyardı: Savaş küresel gıda fiyatlarını artırıyor 09 Nisan 2026 08:34
Çin, Orta Doğu enerji krizinden kazançlı çıkıyor: Temiz teknoloji ile enerji bağımsızlığına yatırım Çin, Orta Doğu enerji krizinden kazançlı çıkıyor: Temiz teknoloji ile enerji bağımsızlığına yatırım 09 Nisan 2026 08:31
VİOP’ta değerli metallerin fiyat limiti yükseltildi! Gümüş, platin ve paladyum için üst limit yüzde 20 VİOP'ta değerli metallerin fiyat limiti yükseltildi! Gümüş, platin ve paladyum için üst limit yüzde 20 08 Nisan 2026 16:51
AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek 08 Nisan 2026 16:46
Dünya Altın Konseyi’nden kritik rapor: Altında 13 yılın en zayıf performansı kaydedildi Dünya Altın Konseyi'nden kritik rapor: Altında 13 yılın en zayıf performansı kaydedildi 08 Nisan 2026 16:42
Trump’tan vergi hamlesi: İran’a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacak Trump'tan vergi hamlesi: İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacak 08 Nisan 2026 15:11
ABD’de mortgage başvuruları gerilemeye devam ediyor: Refinansman talebinde düşüş! ABD’de mortgage başvuruları gerilemeye devam ediyor: Refinansman talebinde düşüş! 08 Nisan 2026 14:38
Fransa’dan akaryakıt fiyatlarına müdahale planı: Petrol düşerse pompa fiyatı da düşecek Fransa’dan akaryakıt fiyatlarına müdahale planı: Petrol düşerse pompa fiyatı da düşecek 08 Nisan 2026 14:35
