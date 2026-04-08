Fransa’dan akaryakıt fiyatlarına müdahale planı: Petrol düşerse pompa fiyatı da düşecek

Fransa hükümeti, ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkesin enerji piyasalarına etkisini dengelemek amacıyla yeni bir akaryakıt kontrol planı hazırlıyor.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2026 14:35

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 15 günlük ateşkesin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına katkı sağlayabileceğini ve bunun ilk yansımasının petrol fiyatlarında düşüş şeklinde görülebileceğini ifade etti.

Lecornu, küresel petrol fiyatlarında yaşanacak gerilemenin doğrudan akaryakıt pompalarına da yansıması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda hükümetin, rafineri işletmeleri ve dağıtım şirketleri dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla toplantı yapacağını açıkladı.

Hükümetin devreye almayı planladığı kontrol mekanizmasının amacının, kriz dönemlerinde hiçbir kesimin haksız kazanç sağlamasını önlemek olduğu belirtildi. Lecornu, "Bu süreçten ne bugün ne de gelecekte kimse kazanç elde etmemeli" dedi.

Öte yandan Fransa yönetimi, daha önce artan akaryakıt maliyetlerinden en çok etkilenen kesimlere yönelik 70 milyon euroluk destek paketi açıklamıştı. Kara yolu taşımacılığı, balıkçılık ve tarım sektörlerini kapsayan bu yardım, sektör temsilcileri tarafından yetersiz bulunmuş ve başta Paris olmak üzere çeşitli şehirlerde protesto kararları alınmıştı.

Bölgede yaşanan gerilimler nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji arzını sekteye uğratmış ve petrol ile LNG sevkiyatında ciddi aksamalara yol açarak piyasalarda dalgalanma yaratmıştı.

