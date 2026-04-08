ABD’de mortgage başvuruları gerilemeye devam ediyor: Refinansman talebinde düşüş!

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından açıklanan 3 Nisan haftasına ait Haftalık İpotek Başvuruları Anketi'ne göre, toplam mortgage başvuruları mevsimsellikten arındırılmış verilere göre bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,8 azaldı. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerde ise düşüş yüzde 1 olarak kaydedildi.

Refinansman endeksi haftalık bazda yüzde 3 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daha düşük seviyede gerçekleşti. Buna karşılık satın alma başvuruları mevsimsellikten arındırılmış bazda yüzde 1 artış gösterdi. Ancak yıllık karşılaştırmada satın alma başvuruları yüzde 7 gerilemiş durumda.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, yüksek mortgage faiz oranları ve süregelen ekonomik belirsizliğin başvurular üzerindeki baskısını sürdürdüğünü ifade etti. 30 yıllık sabit faiz oranının yüzde 6,51'e gerilediğini belirten Kan, son bir ayda yaşanan hızlı artışın özellikle refinansman talebini olumsuz etkilediğini ve başvuruların Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyeye indiğini vurguladı.

Kan ayrıca konut satın alma faaliyetlerinin de mevcut koşullardan etkilendiğini, satın alma başvurularının yıllık bazda yüzde 7 düşerek Ocak 2025'ten bu yana ilk kez gerileme kaydettiğini söyledi. FHA destekli kredilerde faiz oranlarının konvansiyonel kredilere göre yaklaşık 30 baz puan daha düşük olması ise bu segmentte haftalık yüzde 5'lik artış getirdi.

Toplam başvurular içinde refinansman işlemlerinin payı yüzde 45,3'ten yüzde 44,3'e gerilerken, ayarlanabilir faizli mortgage (ARM) başvurularının payı yüzde 8,6'ya yükseldi. FHA başvurularının payı yüzde 19,3'e düşerken, VA başvuruları yüzde 16,1 ve USDA başvuruları yüzde 0,5 seviyesinde sabit kaldı.

Faiz oranları tarafında ise 30 yıllık sabit faizli konvansiyonel mortgage oranı yüzde 6,57'den yüzde 6,51'e geriledi. Jumbo kredilerde bu oran yüzde 6,59'dan yüzde 6,54'e düşerken, FHA destekli 30 yıllık kredilerde yüzde 6,22 seviyesine indi. 15 yıllık sabit faizli mortgage oranı yüzde 5,90'a yükselirken, 5/1 ARM oranı yüzde 5,60'a geriledi.