Kevin Hassett: Yapay zeka destekli arz artışı Fed’in faiz indirimine kapı açabilir

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett, yapay zekanın verimliliği artırması ve şirketlerin yatırım harcamalarını hızlandırmasıyla birlikte ekonomide bir "arz şoku" yaşandığını vurguladı. Bu gelişmenin enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını belirten Hassett, söz konusu ortamın Fed'in üzerindeki faiz baskısını azaltarak politika faizinde indirim yapılmasına imkan tanıyabileceğini söyledi.

Ayrıca, Donald Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh'ın göreve gelmesi halinde faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini öne sürdü.

Hassett, enerji tarafına da değinerek, eyalet yönetimlerinin petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla daha fazla adım atabileceğini ve bunun da enflasyon üzerinde ek bir rahatlama sağlayabileceğini dile getirdi.