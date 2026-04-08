Anasayfa Finans Ekonomi Trump'tan vergi hamlesi: İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüştüklerini ve görüşmeyi sürdüreceklerini bildirdi. Trump, İran'a askeri silah tedarik eden ülkelerin ABD'ye sattıkları tüm malların "derhal yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacağını" ve bu uygulamanın ivedilikle yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2026 15:11

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesi ile İran arasında yürütülen müzakere sürecini değerlendirdi.

"İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı." ifadelerini kullanan Trump, İran'ın "oldukça verimli bir rejim değişikliği geçirdiğini tespit ettiklerini" savundu.

Trump, İran ile yakından çalışacaklarını belirterek "Uranyum zenginleştirmesi olmayacak ve ABD, İran ile işbirliği yaparak, derine gömülmüş olan tüm (B-2 bombardıman uçakları) nükleer 'tozu' kazıyıp çıkaracaktır. Bu, şu anda ve geçmişte de çok titiz bir uydu gözetimi (Uzay Kuvvetleri) altındadır. Saldırı tarihinden beri hiçbir şeye dokunulmamıştır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Trump, İran'a askeri silah tedarik eden ülkelerin ABD'ye sattıkları tüm malların "derhal yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacağını" ve bu uygulamanın ivedilikle yürürlüğe gireceğini vurguladı.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hollandalı dev bankanın satışı iptal edildi Hollandalı dev bankanın satışı iptal edildi 07 Nisan 2026 15:14
Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni martta azaldı Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni martta azaldı 07 Nisan 2026 14:46
Sri Lanka’da yakıt indirimine yönelik destek paketini duyurdu Sri Lanka'da yakıt indirimine yönelik destek paketini duyurdu 07 Nisan 2026 14:44
İngiltere’de hizmet sektöründe büyüme düştü İngiltere'de hizmet sektöründe büyüme düştü 07 Nisan 2026 14:37
Çin’in döviz rezervleri martta 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi 07 Nisan 2026 14:33
Fransa’da akaryakıt istasyonlarında kesinti Fransa’da akaryakıt istasyonlarında kesinti 07 Nisan 2026 14:17
J.P. Morgan’dan uyarı: Benzin 5 doları aşabilir J.P. Morgan’dan uyarı: Benzin 5 doları aşabilir 07 Nisan 2026 11:50
Avrupa borsalarında tatil dönüşü: Piyasa Karışık seyrediyor Avrupa borsalarında tatil dönüşü: Piyasa "Karışık" seyrediyor 07 Nisan 2026 10:41
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 07 Nisan 2026 10:05
Orta Doğu gerilimi bitmedi: Pakistan’da yeni önlemler... Mesai, haftada 4 güne düşürüldü Orta Doğu gerilimi bitmedi: Pakistan'da yeni önlemler... Mesai, haftada 4 güne düşürüldü 07 Nisan 2026 10:03
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 07 Nisan 2026 09:56
Kevin Hassett: Yapay zeka destekli arz artışı Fed’in faiz indirimine kapı açabilir Kevin Hassett: Yapay zeka destekli arz artışı Fed’in faiz indirimine kapı açabilir 07 Nisan 2026 09:46
