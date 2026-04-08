Dünya Altın Konseyi'nden kritik rapor: Altında 13 yılın en zayıf performansı kaydedildi

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre; altının tüm büyük para birimleri karşısında değer kaybettiğini ortaya koyarken, WGC'nin aylık modeline göre düşüşteki en önemli etkenler momentum kaynaklı gelişmeler oldu. Küresel altın ETF'lerinden çıkışlar, COMEX'te net uzun pozisyonların azalması ve fiyat trendindeki tersine dönüş öne çıkan faktörler arasında yer aldı. Dolar ve tahvil getirilerindeki artış ise sınırlı bir etki sağladı.

Mart ayında küresel altın ETF'lerinden toplam 12 milyar dolarlık (84 ton) çıkış gerçekleşti. Bunun büyük kısmı Kuzey Amerika'dan geldi (14 milyar dolar / -87 ton), Avrupa'da ise 0,1 milyar dolar (-7 ton) seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın Asya'da 1,9 milyar dolarlık (10 ton) giriş gözlemlendi; bu durum, düşüşlerin yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirildiğine işaret ediyor.

COMEX'te yönetilen para birimlerinin net uzun pozisyonları mart ayında 2 milyar dolar (19 ton) azalsa da, genel görünümde uzun pozisyon ağırlığı korunmaya devam etti.