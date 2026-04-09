CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 13.610,55 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 13:18

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,70 puan ve yüzde 0,54 artışla 13.610,55 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,90 ile metal ana sanayi, en fazla değer kaybeden ise yüzde 1,77 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik tedirginliklerle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verilerine çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE Fiyat Endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.500 ve 13.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.603,0500 Değişim 118,26 Son veri saati:
Düşük 13529,12 Yüksek 13647,38
Açılış
13.604,5700 Değişim 118,26 Son veri saati:
Düşük 13529,12 Yüksek 13647,38
Açılış
44,5946 Değişim 0,1264 Son veri saati:
Düşük 44,4691 Yüksek 44,5955
Açılış
52,1631 Değişim 0,2831 Son veri saati:
Düşük 51,8939 Yüksek 52,177
Açılış
6.783,1780 Değişim 64,142 Son veri saati:
Düşük 6722,138 Yüksek 6786,28
Açılış
106,2654 Değişim 2,2106 Son veri saati:
Düşük 104,3123 Yüksek 106,5229
Açılış
BİST En Aktif Hisseler