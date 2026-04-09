Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti

Almanya’da sanayi üretimi beklentilerin aksine geriledi. ING Almanya Başekonomisti, "Alman trenini beklemeye benziyor. Kesinlikle rötarlı ve gelip gelmeyeceği belirsiz" sözleriyle umutların tükendiğine işaret etti.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 16:38

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan şubat ayı verileri, ülke sanayisinde toparlanmanın hâlâ kırılgan olduğunu ortaya koydu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Piyasa beklentisi ise üretimin yüzde 0,7 artması yönündeydi.

İLAÇ VE ELEKTRONİK ZAYIF, OTOMOTİV TOPARLANIYOR

Üretimdeki düşüşte özellikle ilaç ve elektronik sektörlerindeki zayıflık belirleyici oldu. Buna karşılık otomotiv sektöründe sınırlı da olsa toparlanma gözlendi. Kış koşullarının etkisiyle inşaat faaliyetlerinde de aylık bazda yüzde 1'in üzerinde gerileme yaşandı.

Daha az oynaklık gösteren üç aylık verilere bakıldığında ise aralık-şubat döneminde sanayi üretimi, önceki üç aya kıyasla yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

"ALMAN TRENİ GİBİ: RÖTARLI VE BELİRSİZ"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, verileri değerlendirirken dikkat çeken bir benzetme yaptı. Brzeski, "Almanya'dan nihayet iyi bir haber verme umudumuz olsa da bu durum bugünlerde bir Alman trenini beklemeye benziyor. Kesinlikle rötarlı ve gelip gelmeyeceği belirsiz." ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarındaki artış ve jeopolitik risklerin ekonomiyi baskıladığını belirten Brzeski, Almanya'nın yılın ilk çeyreğinde yeniden daralma sürecine girdiğini vurguladı. Orta Doğu'daki çatışmaların sürmesi halinde ekonomik görünümün daha da zayıflayabileceği ve teknik resesyon riskinin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

İHRACATTA GÜÇLÜ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Sanayi üretimindeki zayıf tabloya rağmen dış ticaret verileri daha olumlu bir görünüm sundu. Almanya'nın ihracatı şubatta aylık yüzde 3,6 artarak Mayıs 2022'den bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 5,8 artarken, ABD'ye ihracat ek gümrük vergilerinin etkisiyle yüzde 7,5 geriledi. Aynı dönemde ithalatın yüzde 4,7 artmasıyla dış ticaret fazlası 19,8 milyar avroya düştü.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 09 Nisan 2026 09:31
Alüminyum, bakır ve petrol için kritik tahmin: Fiyatlar arz açığıyla yukarı yönlü ilerliyor Alüminyum, bakır ve petrol için kritik tahmin: Fiyatlar arz açığıyla yukarı yönlü ilerliyor 09 Nisan 2026 09:27
Büyüme endişeleri metal piyasalarını dalgalandırıyor: Bakır fiyatlarında karışık seyir! Büyüme endişeleri metal piyasalarını dalgalandırıyor: Bakır fiyatlarında karışık seyir! 09 Nisan 2026 09:24
Piyasalar ateşkese ve ABD’nin büyüme rakamlarına odaklandı Piyasalar ateşkese ve ABD'nin büyüme rakamlarına odaklandı 09 Nisan 2026 09:17
Ateşkesle coştu! New York borsası ralliyle kapandı Ateşkesle coştu! New York borsası ralliyle kapandı 09 Nisan 2026 08:56
SPK’dan 5 şirkete milyarlarca borçlanma izni SPK'dan 5 şirkete milyarlarca borçlanma izni 09 Nisan 2026 08:49
IMF, Dünya Bankası ve WFP uyardı: Savaş küresel gıda fiyatlarını artırıyor IMF, Dünya Bankası ve WFP uyardı: Savaş küresel gıda fiyatlarını artırıyor 09 Nisan 2026 08:34
Çin, Orta Doğu enerji krizinden kazançlı çıkıyor: Temiz teknoloji ile enerji bağımsızlığına yatırım Çin, Orta Doğu enerji krizinden kazançlı çıkıyor: Temiz teknoloji ile enerji bağımsızlığına yatırım 09 Nisan 2026 08:31
VİOP’ta değerli metallerin fiyat limiti yükseltildi! Gümüş, platin ve paladyum için üst limit yüzde 20 VİOP'ta değerli metallerin fiyat limiti yükseltildi! Gümüş, platin ve paladyum için üst limit yüzde 20 08 Nisan 2026 16:51
AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek AB Komisyonu: Ateşkes enerji fiyatlarını kısa sürede düşürmeyecek 08 Nisan 2026 16:46
Dünya Altın Konseyi’nden kritik rapor: Altında 13 yılın en zayıf performansı kaydedildi Dünya Altın Konseyi'nden kritik rapor: Altında 13 yılın en zayıf performansı kaydedildi 08 Nisan 2026 16:42
Trump’tan vergi hamlesi: İran’a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacak Trump'tan vergi hamlesi: İran'a silah satan ülkelere yüzde 50 gümrük tarifesi uygulanacak 08 Nisan 2026 15:11
