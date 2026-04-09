Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan şubat ayı verileri, ülke sanayisinde toparlanmanın hâlâ kırılgan olduğunu ortaya koydu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Piyasa beklentisi ise üretimin yüzde 0,7 artması yönündeydi.

İLAÇ VE ELEKTRONİK ZAYIF, OTOMOTİV TOPARLANIYOR

Üretimdeki düşüşte özellikle ilaç ve elektronik sektörlerindeki zayıflık belirleyici oldu. Buna karşılık otomotiv sektöründe sınırlı da olsa toparlanma gözlendi. Kış koşullarının etkisiyle inşaat faaliyetlerinde de aylık bazda yüzde 1'in üzerinde gerileme yaşandı.

Daha az oynaklık gösteren üç aylık verilere bakıldığında ise aralık-şubat döneminde sanayi üretimi, önceki üç aya kıyasla yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

"ALMAN TRENİ GİBİ: RÖTARLI VE BELİRSİZ"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, verileri değerlendirirken dikkat çeken bir benzetme yaptı. Brzeski, "Almanya'dan nihayet iyi bir haber verme umudumuz olsa da bu durum bugünlerde bir Alman trenini beklemeye benziyor. Kesinlikle rötarlı ve gelip gelmeyeceği belirsiz." ifadelerini kullandı.

Enerji fiyatlarındaki artış ve jeopolitik risklerin ekonomiyi baskıladığını belirten Brzeski, Almanya'nın yılın ilk çeyreğinde yeniden daralma sürecine girdiğini vurguladı. Orta Doğu'daki çatışmaların sürmesi halinde ekonomik görünümün daha da zayıflayabileceği ve teknik resesyon riskinin derinleşebileceği uyarısında bulundu.

İHRACATTA GÜÇLÜ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Sanayi üretimindeki zayıf tabloya rağmen dış ticaret verileri daha olumlu bir görünüm sundu. Almanya'nın ihracatı şubatta aylık yüzde 3,6 artarak Mayıs 2022'den bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat yüzde 5,8 artarken, ABD'ye ihracat ek gümrük vergilerinin etkisiyle yüzde 7,5 geriledi. Aynı dönemde ithalatın yüzde 4,7 artmasıyla dış ticaret fazlası 19,8 milyar avroya düştü.