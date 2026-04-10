Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa havalimanlarında jet yakıtı krizi: 3 hafta kaldı

Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği belirtildi.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2026 15:16

İngiliz gazetesi Financial Times'ın Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu yetkililerine gönderdiği mektuba dayandırdığı haberine göre, ACI Europe sektörün jet yakıt rezervlerinin azaldığı konusunda uyardı.

Mektupta, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının üç hafta içinde tamamen normale dönmemesi halinde Avrupa'daki havalimanlarının jet yakıtında "sistemik kıtlıkla" karşı karşıya kalabileceği uyarısı yer aldı.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının aksamasıyla boğazdan geçen 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil petrol ürünü tedariki büyük çaplı kesintiye uğradı.

Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıktı.

IATA verilerine göre küresel jet yakıt endeksinde 27 Şubat'ta varil başına 99,4 dolar olan fiyatlar, 3 Nisan'da yüzde 110 artışla 209 dolara yükseldi.

Kuzeybatı Avrupa jet yakıtının maliyet, sigorta ve navlun dahil fiyatı da varil başına 216,9 dolara çıktı.

S&P Global Energy verilerinden derlenen bilgilere göre, Orta Doğu'dan Kuzeybatı Avrupa'ya her gün 177 bin varil jet yakıtı tedarik edilirken, 31 bin varil Güney Avrupa ve Doğu Akdeniz'e, 100 bin varil Afrika'ya ve 17 bin varil Asya'ya gidiyor. Bölgeden 34 bin varil jet yakıtı ise Süveyş Kanalı'nı geçerek çoğunluğu Mısır olmak üzere Kızıldeniz'e ulaşıyor.

Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden jet yakıt arzına büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklığı karşısında en kırılgan bölgeler arasında.

Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle, İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Çin’de üretici fiyatları 3 yıl sonra artışa geçti: Enflasyon yavaşladı Çin’de üretici fiyatları 3 yıl sonra artışa geçti: Enflasyon yavaşladı 10 Nisan 2026 08:55
Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı 10 Nisan 2026 08:53
IMF’den kritik açıklama: Küresel ekonomide büyüme tahminleri aşağı çekiliyor IMF'den kritik açıklama: Küresel ekonomide büyüme tahminleri aşağı çekiliyor 10 Nisan 2026 08:39
Fitch’ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor Fitch'ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor 10 Nisan 2026 08:37
Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding ile dünyaya açılıyor Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding ile dünyaya açılıyor 09 Nisan 2026 17:25
Altın piyasasında bugün! 1 kilogram altın kaç TL oldu? Altın piyasasında bugün! 1 kilogram altın kaç TL oldu? 09 Nisan 2026 16:50
Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti 09 Nisan 2026 16:38
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi 09 Nisan 2026 16:13
Jet yakıtı fiyatları uçuşta! Hürmüz Krizi ABD’yi alternatif tedarikçi yapıyor Jet yakıtı fiyatları uçuşta! Hürmüz Krizi ABD’yi alternatif tedarikçi yapıyor 09 Nisan 2026 13:24
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 09 Nisan 2026 13:18
S&P’den Türkiye için kredi notu beklentisi S&P'den Türkiye için kredi notu beklentisi 09 Nisan 2026 11:53
Çin’de Mart’ta otomobil satışları yüzde 15 geriledi: İhracatta güçlü artış! Çin’de Mart'ta otomobil satışları yüzde 15 geriledi: İhracatta güçlü artış! 09 Nisan 2026 11:50
