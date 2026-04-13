ABD hazine tahvili getirileri yükseldi: Jeopolitik riskler piyasayı etkiledi

ABD ile İran arasında hafta sonu yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, Asya piyasalarında ABD Hazine tahvili getirilerinin yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 09:46

Piyasalarda kısa ve orta vadeli tahvil getirilerindeki artışın, uzun vadeli tahvillere kıyasla daha belirgin olduğu görüldü. Para piyasaları ise Federal Reserve'in önümüzdeki toplantılarda mevcut para politikası duruşunu koruyacağı yönünde fiyatlama yapıyor.

FED'İN SÖYLEMLERİ VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Janus Henderson Investors'tan John Kerschner, tahvil piyasasının Fed'in enflasyon konusunda sıkı mesajlar vermeye devam edeceğini ancak bu söylemlerin güçlü faiz adımlarıyla desteklenme olasılığının düşük olduğunu gösterdiğini ifade etti.

TAHVİL GETİRİLERİNDE SON RAKAMLAR

  • 2 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi: %3,833 (3,4 baz puan artış)
  • 10 yıllık tahvil getirisi: %4,346 (3 baz puan artış)
  • 30 yıllık tahvil getirisi: %4,936 (2,3 baz puan artış)

Bu hareket, özellikle jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki yükselişin tahvil piyasası üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

