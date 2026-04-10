CANLI BORSA
Almanya’da enflasyon yükseldi: Mart’ta yüzde 2,7’ye çıktı

Almanya’da enflasyon Mart 2026’da yüzde 2,7’ye yükselerek son aylardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Artışta özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2026 10:09

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede enflasyon Mart 2026'da yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Böylece oran, Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Şubat ayında yüzde 1,9 olan enflasyon, Ocak 2026'da ise yüzde 2,1 seviyesindeydi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

Destatis Başkanı Ruth Brand, enflasyondaki artışta enerji maliyetlerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Brand, özellikle İran savaşının ardından motorlu taşıt yakıtı ve ısınma maliyetlerinde belirgin bir yükseliş yaşandığını ifade etti.

AYLIK BAZDA HIZLI ARTIŞ

Mart 2026'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi. Bu artış, aylık bazda dikkat çekici bir hızlanmaya işaret etti.

AB UYUMLU ENFLASYON VERİSİ DE YÜKSELDİ

Avrupa Birliği uyumlu tüketici fiyat endeksi Mart ayında yıllık yüzde 2,8 olarak kaydedildi. Aylık bazda ise yüzde 1,2'lik artış gerçekleşti.

ENERJİ FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mart 2026'da enerji ürünleri fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 yükseldi. Bu, Aralık 2023'ten bu yana enerji fiyatlarında görülen ilk yıllık artış oldu. Şubat 2026'da ise enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 düşüş göstermişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.689,0000 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13689 Yüksek 13689
Açılış
44,6891 Değişim 0,1215 Son veri saati:
Düşük 44,5674 Yüksek 44,6889
Açılış
52,2633 Değişim 0,1225 Son veri saati:
Düşük 52,1791 Yüksek 52,3016
Açılış
6.816,4990 Değişim 61,887 Son veri saati:
Düşük 6800,909 Yüksek 6862,796
Açılış
108,3258 Değişim 1,9123 Son veri saati:
Düşük 107,5908 Yüksek 109,5031
Açılış
BİST En Aktif Hisseler