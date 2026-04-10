Almanya’da enflasyon yükseldi: Mart’ta yüzde 2,7’ye çıktı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede enflasyon Mart 2026'da yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Böylece oran, Ocak 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Şubat ayında yüzde 1,9 olan enflasyon, Ocak 2026'da ise yüzde 2,1 seviyesindeydi.

ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKTİ

Destatis Başkanı Ruth Brand, enflasyondaki artışta enerji maliyetlerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Brand, özellikle İran savaşının ardından motorlu taşıt yakıtı ve ısınma maliyetlerinde belirgin bir yükseliş yaşandığını ifade etti.

AYLIK BAZDA HIZLI ARTIŞ

Mart 2026'da tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi. Bu artış, aylık bazda dikkat çekici bir hızlanmaya işaret etti.

AB UYUMLU ENFLASYON VERİSİ DE YÜKSELDİ

Avrupa Birliği uyumlu tüketici fiyat endeksi Mart ayında yıllık yüzde 2,8 olarak kaydedildi. Aylık bazda ise yüzde 1,2'lik artış gerçekleşti.

ENERJİ FİYATLARINDA YILLIK ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Mart 2026'da enerji ürünleri fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 yükseldi. Bu, Aralık 2023'ten bu yana enerji fiyatlarında görülen ilk yıllık artış oldu. Şubat 2026'da ise enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 1,9 düşüş göstermişti.