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AB'den, Rusya'ya 21'inci yaptırım paketi: Enerji ve kripto sektörü hedefte!

Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik hazırladığı 21. yaptırım paketinde enerji, finans, kripto varlıklar ve balıkçılık sektörlerini hedef alarak ekonomik baskıyı artırmayı amaçlıyor. Yeni pakette ayrıca yaptırımları delmeye yardımcı olan kurumlar ile savaşın başlangıcından bu yana Rus ordusunda görev yapan kişilere yönelik ek kısıtlamalar öngörülüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 09 Haziran 2026 15:23

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak amacıyla hazırlanan 21'inci yaptırım paketinin enerji, finans, kripto varlıklar, ticaret ve balıkçılık sektörlerini hedef alacağını açıkladı.

Von der Leyen, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya yönelik hazırladıkları 21'inci yaptırım paketi teklifinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarının yanı sıra Baltık ülkeleri ve AB'nin doğu sınırlarında insansız hava aracı ihlallerini de artırdığını belirten von der Leyen, AB yaptırımlarının Rus ekonomisini zayıflattığını, Rusya'nın küresel sermaye piyasalarından büyük ölçüde dışlandığını, büyümenin yavaşladığını ve bütçe üzerindeki baskının da arttığını ifade etti.

Rusya'nın ulusal varlık fonundaki likit varlıkların üçte ikisinden fazlasının tükendiğini kaydeden von der Leyen, ülkenin enerji gelirlerinin ise 2026'nın ilk aylarında yaklaşık yüzde 40 gerilediğini dile getirdi.

Von der Leyen, "21'inci yaptırım paketini sunuyoruz. En büyük etkiyi yaratacak sektörlere, yani enerji, finansal hizmetler ve kripto ticaretine odaklanıyoruz. Bu sefer ilk kez balıkçılık sektörü de pakete dahil edildi. Eski Rus askerlerin AB'ye girişini de yasaklıyoruz." diye konuştu.

Enerji alanında Rus petrolüne yönelik mevcut tavan fiyat mekanizmasının, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından yaşanan piyasa şokları için tasarlanmadığını ifade eden von der Leyen, petrol tavan fiyatındaki otomatik ayarlama mekanizmasının gelecek yıl ocak ayına kadar durdurulmasını önerdiklerini söyledi.

Von der Leyen, ayrıca Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filoya yönelik baskının artırılacağını belirterek, yaptırım listesinde yer alan 632 gemiye 30 yeni geminin eklenmesinin planlandığını bildirdi.

İlk kez gölge filoya yakıt ikmali ve çeşitli hizmetler sağlayan gemilerin de hedef alınacağını anlatan von der Leyen, Rus petrolünün ticareti ve işlenmesinde kullanılan limanlar, havaalanları ve rafineriler gibi kritik altyapıların da yaptırımlara tabi tutulabileceğini söyledi.

Von der Leyen, Rusya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerlerinin satışının da yasaklanmasının önerildiğini belirterek, bunun daha önce petrol tankerleri için uygulanan yasağa benzer bir adım olduğunu kaydetti.

KRİPTO VARLIKLAR VE BANKALAR HEDEFTE

Von der Leyen, "İşlem yasaklarımızı 31 Rus bankasını daha içerecek şekilde genişletiyoruz." dedi.

İşlem yasaklarını, yaptırım uygulanan Rus kurum ve kişilere hizmet veren ya da yaptırımların etrafından dolaşmaya çalışan üçüncü ülkelerdeki 20 banka, kripto para şirketi veya platformu ile petrol tüccarını da içerecek şekilde genişleteceklerini anlatan von der Leyen, ilk kez üçüncü ülkelerde faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik tam kapsamlı yasak uygulanabilmesinin önünün açılacağını vurguladı.

Von der Leyen, ticaret alanında Rus askeri sanayisinde kullanılan metal, alaşım, insansız hava aracı ekipmanları ve çeşitli teknolojilere yönelik yeni ihracat yasakları önerdiklerini belirterek, ayrıca bazı metaller, metal cevherleri ve otomotiv parçalarını kapsayan ürünlere ithalat yasağı getirilmesinin planlandığını söyledi.

Rusya'nın şimdiye kadar büyük ölçüde yaptırım dışında kalan balıkçılık sektörünün de hedef alınacağını kaydeden von der Leyen, bazı balık ürünlerinin ithalatının tamamen yasaklanacağını bildirdi.

Von der Leyen, yeni pakette ilk kez Rus ordusunda savaşın başlangıcından bu yana görev yapmış kişilere AB'ye giriş yasağı getirilmesinin önerildiğini belirterek, "Ukrayna'nın işgaline katılan hiç kimse için Avrupa bir seçenek olmayacak." diye konuştu.

Ukrayna'ya ay sonuna kadar insansız hava araçları için yaklaşık 6 milyar avro ve 3 milyar avrodan fazla makro finansal yardım sağlanacağını, yeni ödemelerin de kısa süre içinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Söz konusu yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi 27 ülkenin oy birliği gerekiyor.

AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 20 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil olmak üzere enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması kapsayan geniş bir yelpazede kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 bin 500'den fazla kişi ve kuruluş yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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