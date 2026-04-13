CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları abluka riskleriyle negatif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın abluka açıklamalarıyla negatif seyir öne çıkıyor.

AA

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 11:07

Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, ABD-İran görüşmelerinden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Piyasalarda müzakerelere yönelik olumsuz gelişmeler "yeni bir gerilim" fiyatlamalarını öne çıkardı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,8 artışla 98,2 dolara yükseldi.

Söz konusu gelişmeler küresel risk algısının yükselmesine neden olurken, Avrupa piyasalarında da satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 610,6 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 azalışla 10.553 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 23.552 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 47.229 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kayıpla 8.182 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 azalışla 18.007 puanda bulunuyor.

LUFTHANSA'NIN PİLOTLARI YENİDEN 48 SAATLİK GREVE GİTTİ

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra bölgedeki kurumsal haber akışı da yakından takip edilirken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların, emeklilik maaşları ve çalışma koşulları üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle bugün yeniden 48 saatlik greve gitti.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, pilotlar için emeklilik haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin, 14 Nisan Salı 23.59'da sona ereceği kaydedilen açıklamada, greve ana marka Lufthansa'nın yanı sıra kargo iştiraki Lufthansa Cargo, Eurowings ve bölgesel birim Lufthansa CityLine bünyesindeki pilotların katılacağı vurgulandı. Açıklamada, Eurowings'teki grevin bugün, 24 saatle sınırlı kalacağı aktarıldı.

MACARİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMDE ORBAN'IN RAKİBİ MAGYAR ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Macaristan'da yapılan genel seçimlerde ilk sonuçlara göre yarışı Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar kazandı.

Mevcut Başbakan Viktor Orban, seçimi büyük farkla önde götüren Tisza lideri Peter Magyar'ı telefonla arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Tisza lideri Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Başbakan Viktor Orban, az önce bizi arayarak zaferimizden dolayı tebrik etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Orban da düzenlediği basın toplantısında seçim sonucunun net ve acı olduğunun açık olduğunu belirterek, "Seçmenler bize ülkeyi yönetme sorumluluğunu ve imkanını vermedi. Kazanan partiyi tebrik ettim." dedi.

Orban, "Muhalefette de olsak Macar ulusuna ve vatanımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın düzenleyeceği Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının da takip edileceğini söyledi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.891,4500 Değişim 96,58 Son veri saati:
Düşük 13857,3 Yüksek 13953,88
Açılış
44,7226 Değişim 0,0730 Son veri saati:
Düşük 44,6516 Yüksek 44,7246
Açılış
52,3278 Değişim 0,1979 Son veri saati:
Düşük 52,1645 Yüksek 52,3624
Açılış
6.814,8780 Değişim 151,723 Son veri saati:
Düşük 6673,142 Yüksek 6824,865
Açılış
107,5893 Değişim 4,5846 Son veri saati:
Düşük 104,5344 Yüksek 109,119
Açılış
BİST En Aktif Hisseler