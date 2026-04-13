Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,06 azalışla 13.924,22 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 10:09

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 149,56 puan ve yüzde 1,06 azalışla 13.924,22 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,30, holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle haftaya negatif bir seyirle başladı. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, görüşmelerden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Pakistan'da yürütülen müzakere sürecinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda restleşirken ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazı kullanmaya çalışan tüm gemiler için abluka sürecini başlatacağını bildirdi. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden alevlenebileceği yönündeki korkuları körükledi.

Taraflardan gelen açıklamalar tansiyonun kısa vadede kolay kolay düşmeyeceğine işaret ederken, Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik sert söylemleri risk algısını yeniden yukarı taşıdı.

Analistler, bu aşamada piyasalarda yönü belirleyecek temel unsurun, diplomatik cepheden gelecek haber akışıyla birlikte petrol fiyatlarının seyri olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirten analistler, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın düzenleyeceği Bahar Toplantılarından gelecek haber akışının da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 7 milyar 182 milyon dolar, bu yıl ise 45 milyar 938 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

