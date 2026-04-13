Çin’de enflasyon artıyor ama...

Bank of America (BofA) bünyesindeki BofA Securities, Çin ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde enflasyonda yukarı yönlü revizyona rağmen para politikasında gevşeme alanının korunduğunu vurguladı.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 09:41

Banka, fiyat artışlarının büyük ölçüde küresel maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, iç talepteki zayıf görünümün sürdüğüne dikkat çekti. Bu tablo, politika yapıcılar açısından faiz indirimi ihtimalini gündemde tutuyor. Enflasyondaki artışın kalıcı bir talep baskısına işaret etmemesi ise destekleyici adımların devam edebileceğine işaret ediyor.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

BofA Securities, 2026 yılına ilişkin tüketici fiyat enflasyonu beklentisini yüzde 1,0'a, üretici fiyat enflasyonu tahminini ise yüzde 1,2'ye yükseltti. Ancak bu artışın temelinde iç dinamiklerden ziyade küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki hareketlerin etkili olduğu belirtildi.

İÇ TALEP ZAYIF KALMAYA DEVAM EDİYOR

Değerlendirmede, fiyat artışlarına rağmen Çin'de iç talepte güçlü bir toparlanma görülmediği vurgulandı. Bu durumun, enflasyonun kalıcı hale gelmesini engellediği ve ekonomik büyüme açısından kırılgan bir görünüm oluşturduğu ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ALAN KORUNUYOR

BofA'ya göre enflasyonun Çin Merkez Bankası hedefinin altında kalmayı sürdürmesi, özellikle iç talepteki zayıflığın devam etmesi halinde faiz indirimleri için politika alanını açık tutuyor.

TALEP KAYNAKLI BASKI YOK

Raporda, mevcut fiyat artışlarının talep kaynaklı kalıcı bir enflasyon sinyali vermediği belirtildi. Bu nedenle Çin ekonomisinde para politikasının destekleyici yönde şekillenmeye devam edebileceği ifade edildi.

