UBP altın pozisyonlarını güçlendiriyor: Portföylerde kademeli artış

Union Bancaire Privée, İran savaşı sonrası yaşanan sert piyasa dalgalanmalarının ardından altın yatırımlarını yeniden artırma kararı aldı. İsviçre merkezli özel banka, altın ağırlığını portföylerde kademeli olarak yükseltiyor.

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 10:20

Banka, daha önce portföylerinde yaklaşık %10 seviyesinden %3'e kadar düşürdüğü altın pozisyonunu yeniden artırarak yaklaşık %6 seviyesine çıkardı. Bu adım, yatırım stratejisinde yeniden dengeleme sürecinin başladığına işaret ediyor.

"PORTFÖYLERİ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

Paras Gupta, yatırım stratejisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Portföyleri yeniden inşa etme yönünde ilk adımları attık" ifadelerini kullandı.

Gupta, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların pozisyonlarının artık daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu belirtti. UBP'nin 2025 yılı sonunda 184,5 milyar İsviçre frangı (233 milyar dolar) büyüklüğünde müşteri varlığını yönettiği aktarıldı.

ALTIN İÇİN 6.000 DOLAR BEKLENTİSİ

Union Bancaire Privée, altın fiyatlarının yıl sonuna doğru ons başına 6.000 dolara yükselebileceği yönündeki beklentisini koruyor. Bu tahmin; merkez bankası alımları, artan bütçe açıkları ve jeopolitik risklerin oluşturduğu yapısal talebe dayanıyor.

Altının 2025 başından bu yana yaklaşık %80 yükseldiği, ancak savaş sonrası dönemde yaklaşık %10 geri çekildiği de belirtiliyor.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON ETKİSİ

Gupta, kısa vadede enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırdığını ve bunun altın üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti. Buna rağmen, küresel makroekonomik görünümün genel olarak resesyon sinyali vermediğini vurguladı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
