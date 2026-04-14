İngiltere'den rekor tahvil satışı: 15 milyar sterlinlik ihraca yoğun talep!

İngiltere Borç Yönetim Ofisi (DMO), 10 yıl vadeli 15 milyar sterlinlik devlet tahvili ihracıyla tarihinin en büyük tek seferlik satışını gerçekleştirdi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen işlem, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü ve toplam talep 148 milyar sterlini aşarak rekor kırdı.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 15:35

Piyasalarda ihracın 12–14 milyar sterlin seviyesinde olması beklenirken, açıklanan tutar bu tahminleri geride bıraktı. Ancak güçlü talebe rağmen tahvil getirilerinin yükselmesi dikkat çekti.

2036 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,875, getirisi ise yüzde 4,9158 olarak belirlendi. Bu oran, 10 yıl vadeli tahvillerde 2008'den bu yana görülen en yüksek borçlanma maliyetine işaret ediyor. Tahvil, mevcut gösterge tahvilin üzerine 8,5 baz puan primle fiyatlandı.

Yatırımcı ilgisinin oldukça güçlü olduğu ihraçta, daha önce Şubat 2025'te kaydedilen 142,1 milyar sterlinlik talep rekoru da aşılmış oldu.

Sendikasyon sürecinde Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Santander ve UBS ortak lider aracı kurumlar olarak yer aldı. Artan faiz ortamına rağmen gelen yüksek talep, piyasada likiditenin sürdüğünü gösterse de finansman koşullarının giderek sıkılaştığına işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir
Çin ticaret verileri: İhracat yavaşladı, ithalat 4 yılın en hızlı artışını gösterdi Çin ticaret verileri: İhracat yavaşladı, ithalat 4 yılın en hızlı artışını gösterdi 14 Nisan 2026 09:12
Fed tahvil alımlarını beklenenden hızlı azaltıyor: Aylık 25 milyar dolara düşüş! Fed tahvil alımlarını beklenenden hızlı azaltıyor: Aylık 25 milyar dolara düşüş! 14 Nisan 2026 09:11
Citi, ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Orta Doğu riski piyasaları şekillendiriyor Citi, ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Orta Doğu riski piyasaları şekillendiriyor 14 Nisan 2026 09:06
Goldman Sachs’ın net kârı arttı Goldman Sachs'ın net kârı arttı 13 Nisan 2026 16:04
Rusya’dan İran’a teklif: Zenginleştirilmiş uranyum depolamayı kabul etmeye hazırız Rusya'dan İran'a teklif: "Zenginleştirilmiş uranyum depolamayı kabul etmeye hazırız" 13 Nisan 2026 15:40
Morgan Stanley: S&P 500’de düşüş sınırlı kalsa da piyasa riskleri devam ediyor Morgan Stanley: S&P 500’de düşüş sınırlı kalsa da piyasa riskleri devam ediyor 13 Nisan 2026 13:34
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Nisan 2026 13:31
IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları 2026: Küresel ekonomi, savaş riski ve enflasyon gündemde! IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları 2026: Küresel ekonomi, savaş riski ve enflasyon gündemde! 13 Nisan 2026 11:09
Avrupa borsaları abluka riskleriyle negatif seyrediyor Avrupa borsaları abluka riskleriyle negatif seyrediyor 13 Nisan 2026 11:07
UBP altın pozisyonlarını güçlendiriyor: Portföylerde kademeli artış UBP altın pozisyonlarını güçlendiriyor: Portföylerde kademeli artış 13 Nisan 2026 10:20
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Nisan 2026 10:09
Asya borsaları, abluka söylemlerinin etkisiyle negatif seyrediyor Asya borsaları, abluka söylemlerinin etkisiyle negatif seyrediyor 13 Nisan 2026 09:55
