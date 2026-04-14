İngiltere’den rekor tahvil satışı: 15 milyar sterlinlik ihraca yoğun talep!

Piyasalarda ihracın 12–14 milyar sterlin seviyesinde olması beklenirken, açıklanan tutar bu tahminleri geride bıraktı. Ancak güçlü talebe rağmen tahvil getirilerinin yükselmesi dikkat çekti.

2036 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,875, getirisi ise yüzde 4,9158 olarak belirlendi. Bu oran, 10 yıl vadeli tahvillerde 2008'den bu yana görülen en yüksek borçlanma maliyetine işaret ediyor. Tahvil, mevcut gösterge tahvilin üzerine 8,5 baz puan primle fiyatlandı.

Yatırımcı ilgisinin oldukça güçlü olduğu ihraçta, daha önce Şubat 2025'te kaydedilen 142,1 milyar sterlinlik talep rekoru da aşılmış oldu.

Sendikasyon sürecinde Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Santander ve UBS ortak lider aracı kurumlar olarak yer aldı. Artan faiz ortamına rağmen gelen yüksek talep, piyasada likiditenin sürdüğünü gösterse de finansman koşullarının giderek sıkılaştığına işaret ediyor.