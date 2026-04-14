ABD'li dev bankanın Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 10:45
ABD merkezli finans kuruluşu Bank of America (BofA), 13 Nisan 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerle piyasalarda dikkat çekti. Gün içinde bazı hisselerde satış ağırlığı görülürken, bazı hisselerde ise yüksek hacimli alımlar öne çıktı.
BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR): -453.443.846 TL
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): -351.809.054 TL
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): -318.571.444 TL
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): -194.507.348 TL
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AEFES): -170.200.425 TL
Bu hisselerdeki satışlar, BOFA'nın portföyünde günün en yüksek çıkışları arasında yer aldı.
BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): 860.398.567 TL
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): 692.061.401 TL
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA): 381.537.952 TL
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): 359.127.929 TL
Koç Holding A.Ş. (KCHOL): 228.573.170 TL
DİKKAT ÇEKEN DETAY
13 Nisan işlemlerinde BOFA'nın alım tarafında enerji ve savunma hisseleri öne çıkarken, satış tarafında perakende ve kimya hisselerinde yoğunlaşma görüldü. Özellikle Tüpraş ve Aselsan'daki yüksek hacimli alımlar, günün en dikkat çeken hareketleri arasında yer aldı.