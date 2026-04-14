ABD'li dev bankanın Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler

Dünkü işlemlerinde ABD’li dev banka Bank of America (BofA), bazı hisselerde satışa yönelirken enerji ve savunma tarafında güçlü alımlar yaptı. İşte öne çıkan işlemler…

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 10:45

ABD merkezli finans kuruluşu Bank of America (BofA), 13 Nisan 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemlerle piyasalarda dikkat çekti. Gün içinde bazı hisselerde satış ağırlığı görülürken, bazı hisselerde ise yüksek hacimli alımlar öne çıktı.

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR): -453.443.846 TL

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): -351.809.054 TL

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS): -318.571.444 TL

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS): -194.507.348 TL

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (AEFES): -170.200.425 TL

Bu hisselerdeki satışlar, BOFA'nın portföyünde günün en yüksek çıkışları arasında yer aldı.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): 860.398.567 TL

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): 692.061.401 TL

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA): 381.537.952 TL

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): 359.127.929 TL

Koç Holding A.Ş. (KCHOL): 228.573.170 TL

DİKKAT ÇEKEN DETAY

13 Nisan işlemlerinde BOFA'nın alım tarafında enerji ve savunma hisseleri öne çıkarken, satış tarafında perakende ve kimya hisselerinde yoğunlaşma görüldü. Özellikle Tüpraş ve Aselsan'daki yüksek hacimli alımlar, günün en dikkat çeken hareketleri arasında yer aldı.

