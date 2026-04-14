Avrupa’da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede!

Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği akaryakıt fiyat artışları ve uygulanan sübvansiyon programları, Avrupa'da elektrikli araç satışlarını mart ayında rekor seviyeye taşıdı. Satışlar yarım milyonu aşarak dikkat çekti. DÜNYA GENELİNDE SATIŞLAR ÇOĞALDI Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, mart ayına ilişkin elektrikli araç satış verilerini açıkladı. Verilere göre, dünya genelinde mart ayında 1,75 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3, bir önceki aya göre ise yüzde 66 artış anlamına geliyor. Satışlardaki yükselişte Avrupa'daki güçlü artış belirleyici oldu. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından petrol arzında yaşanan kesinti, akaryakıt fiyatlarını artırırken; devreye alınan yeni sübvansiyonlar tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesini hızlandırdı. Avrupa'da elektrikli araç satışları mart ayında ilk kez yarım milyon sınırını geçerek yaklaşık 540 bine ulaştı. Bu artış, aylık bazda yüzde 72, yıllık bazda ise yüzde 37 olarak kaydedildi. İngiltere, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya, satışların rekor kırdığı ülkeler arasında öne çıktı. KÜRESEL SATIŞLAR İLK ÇEYREKTE GERİLEDİ Mart ayındaki yükselişe rağmen, küresel elektrikli araç satışları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 düşüşle 4 milyon olarak hesaplandı. Bu dönemde Çin'de satışlar yüzde 21 azalarak 1,9 milyona geriledi ve küresel büyüme üzerinde baskı oluşturdu. Şubat ayında Çin Yeni Yılı nedeniyle yaşanan sert düşüş, ilk çeyrek verilerine olumsuz yansıdı. Kuzey Amerika'da da satışlar yüzde 27 azalışla 320 bine düştü. Buna karşılık, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da satışlar yüzde 27 artarak 1,2 milyona, dünyanın diğer bölgelerinde ise yüzde 79 yükselişle 600 bine çıktı. ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ PERFORMANS Yetkililer, mart ayında Avrupa'nın yarım milyonu aşan satışla şimdiye kadarki en güçlü performansını sergilediğini ve büyümenin öncüsü olduğunu ifade etti. Satışlardaki artışta sübvansiyonlar ile yükselen akaryakıt fiyatlarının etkili olduğunu belirtirken, küresel ölçekte elektrikli araç pazarında yapısal baskıların sürdüğünü ve bölgeler arasındaki ayrışmanın devam ettiğini vurgulandı.