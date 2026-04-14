Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.

Söz konusu gelişmeler küresel risk iştahının yükselmesine neden olurken Avrupa piyasalarında da alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 617,7 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 10.608 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 23.974 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 47.746 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 8.266 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 18.135 puanda bulunuyor.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI MARTTA REKOR KIRDI

Avrupa'da, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve sübvansiyon programlarının etkisiyle elektrikli araç satışları martta yarım milyonu aşarak rekor kırdı.

İngiltere merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence'ın mart ayı verilerine göre dünya geneli mart ayında 1,75 milyon elektrikli araç satıldı. Geçen ayki satışlar, yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 66 artış gösterdi.

Elektrikli araç satışlarındaki büyümede, Avrupa'daki rekor artış etkili oldu. ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sonrası petroldeki arz kesintisi nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve yenilenen sübvansiyonlar sürücülerin elektrikli araç satın alma eğilimini güçlendirdi.

Avrupa'da elektrikli araç satışları martta ilk kez yarım milyonu aşarak 540 bine yaklaştı. Bu satış, önceki aya göre yüzde 72 yükselirken yıllık bazda yüzde 37 büyüdü. İngiltere, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya, rekor satışların görüldüğü ülkeler olarak öne çıktı.

AB, ÇELİK SEKTÖRÜNÜ KORUMAK İÇİN İTHALATA YENİ SINIRLAMALAR GETİRECEK

Ticari tarafta da gelişmeler yakından takip edilirken Avrupa Birliği (AB) kurumları, çelik ithalatını önemli ölçüde azaltmayı ve kota aşımı durumunda yüzde 50 gümrük vergisi uygulamayı içeren önlemlerde anlaştı.

AB Konseyi, çelik sektörünü küresel kapasite fazlasına karşı korumak için hazırlanan plan konusunda Avrupa Parlamentosu ile yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Buna göre, AB çelik sektörünü küresel aşırı üretim ve ticaret sapmasına karşı koruyacak yeni bir çerçeve oluşturulacak. Yeni sistemde gümrüksüz çelik ithalatı yılda 18,3 milyon tonla sınırlanacak. Böylece gümrüksüz ithalat miktarı 2024 yılına kıyasla yüzde 47 azaltılmış olacak ve kota dışı gümrük vergisi yüzde 50'ye yükseltilecek.

Düzenlemenin, AB kurumları tarafından resmen onaylanmasının ardından mevcut çelik koruma önleminin sona ereceği 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

LUFTHANSA'DA PİLOTLARIN ARDINDAN KABİN EKİBİ DE GREVE ÇIKIYOR

Kurumsal tarafta ise Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarına hazırlandığı dönemde, pilotların ardından kabin personeli de 48 saatlik grev kararı aldı.

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikasından yapılan açıklamada, ana marka Lufthansa ve bölgesel iştiraki Cityline'da görevli kabin çalışanlarının 15 Nisan'da iş bırakacakları belirtildi.

Çalışma koşulları ve ücret artışı konusundaki müzakerelerin tıkanması üzerine alınan kararın, hava ulaşımında büyük aksamalara yol açması bekleniyor. Grev, 15 Nisan Çarşamba günü yerel saatle 00.01'de başlayıp (TSİ 01.00) 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'da (TSİ 00.59) sona erecek.

Grevden özellikle hava yolunun ana merkezleri Frankfurt ve Münih kalkışlı tüm uçuşların etkileneceği öngörülüyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.