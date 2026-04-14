Avrupa'da jet yakıtı krizine önlem talebi

Avrupa'daki hava yolu şirketlerini temsil eden Airlines for Europe (A4E), Avrupa Birliği'nden (AB) jet yakıtı arzına ilişkin riskler ve artan maliyetler karşısında önlemler alınmasını talep etti.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 14:40

Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair gibi çeşitli hava yolu firmalarının da üyeleri arasında yer aldığı Brüksel merkezli A4E, Orta Doğu'daki gelişmeler sonucunda sektörün yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, AB'nin tedarikçilerden doğrudan alınan bilgilerle jet yakıtı arzını izlemesi gerektiğine işaret edilerek, AB kuralları kapsamında hava yollarının uçuş yaptıkları havalimanlarının en az yüzde 90'ında yakıt ikmali yapma zorunluluğunun geçici olarak askıya alınması istendi.

Yolcu haklarını düzenleyen kurallar kapsamında olağanüstü durumların daha açık hale getirilmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, bu dönemde AB genelinde yakıt kıtlığı, çatışma nedeniyle hava sahasının kapanması, resmi güvenlik uyarıları ve çatışma kaynaklı hava trafik kontrolü yönlendirmelerinin tazminat açısından olağanüstü durumlar olarak kabul edilmesi talep edildi.

Açıklamada, ulaşımın sürdürülmesi ve artan yakıt fiyatları karşısında yolcu maliyetlerini azaltmak için Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) geçici olarak askıya alınması, ETS maliyetlerinin sınırlandırılması ve düşürülmesi, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tahsisleri kapsamında geçici olarak yüzde 100 geri ödeme yapılması, üye ülkeler arasında AB düzeyinde koordinasyon sağlanması, iç hat biletlerine uygulanan KDV'nin düşürülmesi ve havacılık vergilerinin kaldırılması önerildi.

Uzun vadede ise AB genelinde tedbirlerin önemine işaret edilen açıklamada, petrol stokları kurallarına kerosen hükümlerinin eklenmesi, kerosenin AB düzeyinde ortak satın alınmasının teşvik edilmesi, jet yakıtı bulunabilirliğine ilişkin yükümlülük getirilmesi ve jet yakıtı arzını güvence altına almak için hedefli rafineri yükümlülüklerinin uygulanması istendi.

Geçen hafta, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları, savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artarak rekor seviyelere çıktı.

Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden jet yakıtı arzına büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklıkları karşısında en kırılgan bölgeler arasında yer alıyor.

Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken, bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Citi, ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Orta Doğu riski piyasaları şekillendiriyor Citi, ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Orta Doğu riski piyasaları şekillendiriyor 14 Nisan 2026 09:06
Goldman Sachs’ın net kârı arttı Goldman Sachs'ın net kârı arttı 13 Nisan 2026 16:04
Rusya’dan İran’a teklif: Zenginleştirilmiş uranyum depolamayı kabul etmeye hazırız Rusya'dan İran'a teklif: "Zenginleştirilmiş uranyum depolamayı kabul etmeye hazırız" 13 Nisan 2026 15:40
Morgan Stanley: S&P 500’de düşüş sınırlı kalsa da piyasa riskleri devam ediyor Morgan Stanley: S&P 500’de düşüş sınırlı kalsa da piyasa riskleri devam ediyor 13 Nisan 2026 13:34
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Nisan 2026 13:31
IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları 2026: Küresel ekonomi, savaş riski ve enflasyon gündemde! IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları 2026: Küresel ekonomi, savaş riski ve enflasyon gündemde! 13 Nisan 2026 11:09
Avrupa borsaları abluka riskleriyle negatif seyrediyor Avrupa borsaları abluka riskleriyle negatif seyrediyor 13 Nisan 2026 11:07
UBP altın pozisyonlarını güçlendiriyor: Portföylerde kademeli artış UBP altın pozisyonlarını güçlendiriyor: Portföylerde kademeli artış 13 Nisan 2026 10:20
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Nisan 2026 10:09
Asya borsaları, abluka söylemlerinin etkisiyle negatif seyrediyor Asya borsaları, abluka söylemlerinin etkisiyle negatif seyrediyor 13 Nisan 2026 09:55
ABD hazine tahvili getirileri yükseldi: Jeopolitik riskler piyasayı etkiledi ABD hazine tahvili getirileri yükseldi: Jeopolitik riskler piyasayı etkiledi 13 Nisan 2026 09:46
Çin’de enflasyon artıyor ama... Çin’de enflasyon artıyor ama... 13 Nisan 2026 09:41
