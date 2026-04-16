IMF başkanı uyardı: En az 12 ülke kredi kapısını çalabilir

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle birçok ülkenin yeni finansman arayışına gireceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 09:11

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'da süren savaşın küresel ekonomide yarattığı baskıya dikkat çekti. Washington'da gerçekleştirilen IMF ve Dünya Bankası bahar toplantılarında konuşan Georgieva, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle en az 12 ülkenin yeni kredi programı talep etmesini beklediklerini söyledi.

Bu süreçte özellikle Sahra Altı Afrika ülkelerinin ön planda olacağı ifade edildi.

50 MİLYAR DOLARA KADAR EK FİNANSMAN İHTİYACI

Georgieva, savaşın yol açtığı ekonomik sarsıntının 20 milyar ile 50 milyar dolar arasında ek finansman ihtiyacı doğurabileceğini belirtti. Bu tutarın yalnızca yeni kredi anlaşmalarını değil, aynı zamanda IMF'nin hali hazırda devam eden 39 ülkeyi kapsayan finansman programlarının genişletilmesini de içerebileceği vurgulandı.

IMF yetkilileri, Mısır'ın 8 milyar dolarlık mevcut programının şimdilik büyütülmesinin planlanmadığını, ancak yapılacak görüşmeler sonrasında yardım talep eden ülke sayısının artabileceğini dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI UYARISI: ETKİ KALICI OLABİLİR

Georgieva, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının özellikle Asya ekonomileri üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Çatışmaların kısa sürede sona ermesi durumunda bile lojistik sorunların hemen ortadan kalkmayacağına dikkat çekti.

Bir petrol tankerinin Fiji gibi uzak bölgelere ulaşmasının yaklaşık 40 gün sürdüğünü hatırlatan Georgieva, ülkelerin enerji tüketimini azaltmaya yönelik önlemler alması gerektiğini belirtti.

ÜLKELERE TASARRUF ÇAĞRISI

IMF Başkanı, hükümetlere geçici çözümler konusunda da önerilerde bulundu. Yakıt kullanımını düşürmek için kamu ulaşımının ücretsiz hale getirilmesi gibi uygulamaların değerlendirilebileceğini ifade eden Georgieva, enerji yoğunluğunu azaltacak politikaların kısa vadede kritik önem taşıdığını vurguladı.

