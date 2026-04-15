ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,8, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 arttı.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 16:42

ABD Çalışma Bakanlığı mart ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi martta aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 2,3 artması yönündeydi. Endeks şubatta yüzde 0,9 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi martta yıllık bazda da yüzde 2,1 yükseldi.

İhracat fiyat endeksi ise martta aylık yüzde 1,6 arttı. Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,5 artması yönündeydi. Endeks şubatta yüzde 1,9 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi martta yıllık bazda da yüzde 5,6 yükseldi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
