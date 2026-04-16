Goldman Sachs’ın işlem gelirleri ilk çeyrekte yüzde 10 düştü

Goldman Sachs’ın işlem (trading) biriminden elde ettiği gelirler, piyasalardaki yüksek oynaklığın etkisiyle yılın ilk çeyreğinde gerileme kaydetti.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 09:36

Bankanın bu alandaki gelirleri yüzde 10 azalarak 4,01 milyar dolara düştü. Gerilemede özellikle faiz işlemleri, mortgage ve kredi ürünlerindeki yavaşlama etkili oldu.

Mart ayında petrol fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş ve faiz indirimi beklentilerindeki değişim, döviz ve tahvil piyasalarında sert dalgalanmalara neden oldu. Piyasa yapıcı rolü gereği bazı pozisyonları taşımak zorunda kalan banka, bu süreçte zarar yazdı.

Goldman Sachs Başkanı John Waldron, kısa vadeli oynaklığa rağmen işlem biriminin genel performansına ilişkin endişe duymadıklarını ifade etti.

Wells Fargo analisti Mike Mayo ise söz konusu düşüşün şimdilik tek çeyreklik bir zayıflık olarak görülebileceğini, ancak benzer sonuçların devam etmesi halinde soru işaretlerinin artabileceğine dikkat çekti.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
AB’de jet yakıtı tedarikinde sıkıntılar yaşanabilir "AB'de jet yakıtı tedarikinde sıkıntılar yaşanabilir" 14 Nisan 2026 17:00
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 14 Nisan 2026 16:47
ABD’de üretici enflasyonu tahminlerin altında kaldı ABD'de üretici enflasyonu tahminlerin altında kaldı 14 Nisan 2026 15:37
İngiltere’den rekor tahvil satışı: 15 milyar sterlinlik ihraca yoğun talep! İngiltere’den rekor tahvil satışı: 15 milyar sterlinlik ihraca yoğun talep! 14 Nisan 2026 15:35
Bank of America anketi: Piyasalardaki kötümserlik son on ayın zirvesine Bank of America anketi: Piyasalardaki kötümserlik son on ayın zirvesine 14 Nisan 2026 15:15
Filipinler, ABD’den beklentisini açıkladı Filipinler, ABD'den beklentisini açıkladı 14 Nisan 2026 15:02
Avrupa’da jet yakıtı krizine önlem talebi Avrupa'da jet yakıtı krizine önlem talebi 14 Nisan 2026 14:40
JPMorgan 2026 ilk çeyrekte beklentileri aştı JPMorgan 2026 ilk çeyrekte beklentileri aştı 14 Nisan 2026 14:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Nisan 2026 13:51
Avrupa’da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! Avrupa'da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! 14 Nisan 2026 12:11
Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor 14 Nisan 2026 11:50
IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı 14 Nisan 2026 11:29
