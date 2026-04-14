CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi "AB'de jet yakıtı tedarikinde sıkıntılar yaşanabilir"

"AB'de jet yakıtı tedarikinde sıkıntılar yaşanabilir"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, yakın zamanda jet yakıtı tedarik zincirinde aksaklıklar yaşanabileceğini ve bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 17:00

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) üç hafta içinde jet yakıtı tedarikinde kıtlık yaşanabileceği uyarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda AB'de jet yakıtı sıkıntısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade eden Itkonen, "Ancak yakın gelecekte özellikle jet yakıtı konusunda tedarik sorunları yaşanabilir." dedi. Itkonen, üye ülkelerin sektörle çok yakın koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Geçen hafta yapılan toplantıda AB rafinerilerinde ham petrol tedarikinin istikrarlı olduğunun ve ek stok salımına gerek olmadığının teyit edildiğini vurgulayan Itkonen, "Ancak jet yakıtı durumuna gelince, bu şu anda birincil endişemiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

AB'de rafinerilerin jet yakıtı tüketiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığına işaret eden Itkonen, geri kalan jet yakıtı ihtiyacının ithalata bağımlı olduğunu anımsattı.

Itkonen, durum hakkında gerçek zamanlı bilgi toplamaya ve koordinasyonu sağlamaya odaklandıklarını belirterek, bu kapsamda haftalık petrol ve doğal gaz koordinasyon grubu toplantıları düzenlediklerini, rafineri kapasitesi ve alternatif ithalat yolları konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

JET YAKITI FİYATLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Geçen hafta, ACI Europe, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının tamamen açılmaması halinde Avrupa havalimanlarının üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Arz kısıtları nedeniyle Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları, savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artarak rekor seviyelere çıktı.

Özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden jet yakıtı arzına büyük ölçüde bağımlı bölgeler, tedarik aksaklıkları karşısında en kırılgan bölgeler arasında yer alıyor.

Söz konusu arzın kesilmesi nedeniyle İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.144,8700 Değişim 257,83 Son veri saati:
Düşük 14098,35 Yüksek 14356,18
Açılış
44,7308 Değişim 0,0547 Son veri saati:
Düşük 44,682 Yüksek 44,7367
Açılış
52,824 Değişim 0,2555 Son veri saati:
Düşük 52,5944 Yüksek 52,8499
Açılış
6.890,6170 Değişim 94,525 Son veri saati:
Düşük 6813,128 Yüksek 6907,653
Açılış
112,2014 Değişim 4,2990 Son veri saati:
Düşük 108,4082 Yüksek 112,7072
Açılış
BİST En Aktif Hisseler