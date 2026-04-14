Bessent’ten Fed’e faiz mesajı: İran savaşı sürerken bekle-gör çağrısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmeden önce mevcut jeopolitik gelişmeleri dikkatle izlemesi gerektiğini belirtti. Bessent, özellikle İran’la ilgili çatışmalar devam ederken “bekle-gör” yaklaşımının en doğru strateji olacağını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 09:34


Semafor Dünya Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Bessent, ABD ekonomisinin yılın ilk iki ayında "oldukça güçlü" bir performans sergilediğini söyledi. Fed'in de sürecin nasıl şekilleneceğini izleyerek temkinli hareket etmesinin yerinde olduğunu vurguladı.

Bessent ayrıca Avrupa ekonomilerine de değinerek, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırmasının kendisini şaşırtacağını dile getirdi. Birleşik Krallık ve bazı Avrupa ülkeleri ile Asya'daki bazı ekonomilerin talebi kamu destekleriyle canlandırdığını, ancak ABD'nin benzer bir politika izlemediğini belirtti.

Enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmesinde ise Bessent, son fiyat artışlarının enflasyon beklentilerine kalıcı şekilde yerleşip yerleşmeyeceğinden "emin olmadığını" ifade etti.

