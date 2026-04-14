Fed tahvil alımlarını beklenenden hızlı azaltıyor: Aylık 25 milyar dolara düşüş!

New York Fed açık piyasa işlemleri birimine göre bu alımlar, 13 Mayıs'a kadar sürecek dönemde gerçekleştirilecek. Aynı süreçte yaklaşık 15,5 milyar dolarlık yeniden yatırım amaçlı alım da yapılacak. Piyasalarda ise bu sürecin daha yavaş ilerlemesi bekleniyordu.

Fed, 2025 yılının sonunda bilanço küçültme sürecini (niceliksel sıkılaştırma) aniden durdurmuş ve kısa vadeli Hazine bonoları alarak sisteme yeniden rezerv sağlamaya başlamıştı. Aralık ayında ise kısa vadeli faizler üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla aylık yaklaşık 40 milyar dolarlık alım programı devreye alınmıştı. Bu tarihten itibaren, yeniden yatırımlar dahil toplam alımlar yaklaşık 217 milyar dolara ulaşarak 2026 yılında fonlama piyasalarının istikrarlı çalışmasına katkı sağladı.

Öte yandan, ABD'de bu hafta yapılacak gelir vergisi ödemelerinin rezervlerde dalgalanmaya yol açarak gecelik piyasalarda oynaklık yaratması bekleniyor. Bu nedenle piyasa aktörleri, Fed'in alım hızını düşürürken daha temkinli davranacağını öngörüyordu.

TD Securities ABD faiz stratejisi başkanı Gennadiy Goldberg, alınan kararın beklentilerden daha hızlı bir geri çekilmeye işaret ettiğini belirterek, Fed'in piyasalardaki en zorlu likidite baskısının geride kaldığına inandığını ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell ise daha önce yaptığı açıklamada, nisan ayındaki vergi dönemi boyunca yeterli rezerv sağlamak için alımların önden yüklendiğini dile getirmişti.

Ayrıca New York Fed'de büyük tahvil portföyünü yöneten Roberto Perli, geçtiğimiz ay yayımladığı değerlendirmede aylık alım miktarının belirgin şekilde azaltılacağını belirtmiş, bu sürecin nisan ortasından mayıs ortasına kadar belirsizlikler nedeniyle kademeli ilerleyebileceğini ifade etmişti.