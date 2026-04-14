Çin ticaret verileri: İhracat yavaşladı, ithalat 4 yılın en hızlı artışını gösterdi

Orta Doğu'daki çatışmaların tedarik zincirlerinde yarattığı aksaklıklar, maliyetleri yukarı çekerken Çin'in ihracat performansını da baskıladı. Mart ayında ihracat, ABD doları bazında yıllık yüzde 2,5 artarak son altı ayın en düşük büyüme hızına geriledi. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 8,6'lık beklentisinin de oldukça altında kaldı. Ocak ve şubat aylarında kaydedilen yüzde 21,8'lik güçlü artışın ardından belirgin bir yavaşlama dikkat çekti.

Özellikle ABD'ye yapılan ihracatta sert bir düşüş yaşandı. Bu dönemde ABD'ye sevkiyatlar yıllık bazda yüzde 26,5 geriledi.

İthalat tarafında ise güçlü bir toparlanma görüldü. Mart ayında ithalat yıllık yüzde 27,8 artarak Kasım 2021'den bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Bu veri, piyasa beklentisi olan yüzde 11,2'nin oldukça üzerine çıkarken, önceki iki ayda kaydedilen yüzde 19,8'lik artışı da geride bıraktı.

Öte yandan Çin, Ay Yeni Yılı takvimi nedeniyle ocak ve şubat aylarına ilişkin ticaret verilerini genellikle birlikte açıklıyor. Ülkenin en önemli tatil dönemlerinden biri olan bu süreç, ekonomik verilerde dönemsel dalgalanmalara yol açabiliyor.