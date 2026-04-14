BlackRock ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Güçlü kar beklentileri öne çıkıyor

Küresel varlık yönetim devi BlackRock, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklere rağmen şirket kârlılıklarının güçlü seyrini koruyacağını ve petrol fiyatlarındaki olası yükselişin küresel büyüme üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını öngörüyor.

Yayımlanan raporda, teknoloji sektörünün 2026 yılında yüzde 43 oranında kâr büyümesi kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 26 seviyesinde gerçekleşmişti. Söz konusu güçlü görünümün, ABD piyasalarına yönelik tavsiye artışında belirleyici olduğu ifade edildi.

Öte yandan BlackRock, yalnızca ABD ile sınırlı kalmayarak gelişmekte olan ülke hisse senetlerine yönelik görüşünü de yukarı yönlü revize etti. Bu adımda da şirket kârlılıklarına ilişkin olumlu beklentilerin etkili olduğu vurgulandı.