Anasayfa Finans Ekonomi BlackRock ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Güçlü kar beklentileri öne çıkıyor

Küresel varlık yönetim devi BlackRock, ABD hisse senetlerine yönelik yatırım tavsiyesini “nötr” seviyeden “ağırlık artır” seviyesine yükseltti. Kararda, özellikle teknoloji sektöründeki güçlü kâr beklentilerinin jeopolitik risklerin etkisini dengeleyebileceği görüşü etkili oldu.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 09:31

Küresel varlık yönetim devi BlackRock, Orta Doğu kaynaklı belirsizliklere rağmen şirket kârlılıklarının güçlü seyrini koruyacağını ve petrol fiyatlarındaki olası yükselişin küresel büyüme üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını öngörüyor.

Yayımlanan raporda, teknoloji sektörünün 2026 yılında yüzde 43 oranında kâr büyümesi kaydetmesinin beklendiği belirtildi. Bu oran, bir önceki yıl yüzde 26 seviyesinde gerçekleşmişti. Söz konusu güçlü görünümün, ABD piyasalarına yönelik tavsiye artışında belirleyici olduğu ifade edildi.

Öte yandan BlackRock, yalnızca ABD ile sınırlı kalmayarak gelişmekte olan ülke hisse senetlerine yönelik görüşünü de yukarı yönlü revize etti. Bu adımda da şirket kârlılıklarına ilişkin olumlu beklentilerin etkili olduğu vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Japonya Merkez Bankası’ndan belirsizlik mesajı: Faiz kararı için bekle-gör dönemi Japonya Merkez Bankası’ndan belirsizlik mesajı: Faiz kararı için bekle-gör dönemi 13 Nisan 2026 09:33
BofA: Çin’de faiz indirimi için alan bulunuyor BofA: Çin’de faiz indirimi için alan bulunuyor 13 Nisan 2026 09:30
ABD-İran görüşmeleri alüminyum fiyatlarında belirsizliği artırdı ABD-İran görüşmeleri alüminyum fiyatlarında belirsizliği artırdı 13 Nisan 2026 09:28
Abluka kararı piyasaları sarstı: Petrol ve gaz fiyatlarında sert yükseliş! Abluka kararı piyasaları sarstı: Petrol ve gaz fiyatlarında sert yükseliş! 13 Nisan 2026 09:21
Piyasalar yeni haftaya ’abluka’ altında başladı Piyasalar yeni haftaya 'abluka' altında başladı 13 Nisan 2026 09:15
Mert Altınkılınç: Gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük ediyoruz Mert Altınkılınç: "Gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük ediyoruz" 11 Nisan 2026 21:28
ABD enflasyonunda belirgin yükseliş ABD enflasyonunda belirgin yükseliş 10 Nisan 2026 15:57
Avrupa havalimanlarında jet yakıtı krizi: 3 hafta kaldı Avrupa havalimanlarında jet yakıtı krizi: 3 hafta kaldı 10 Nisan 2026 15:16
Bank of America: Emtia fiyatlarında yükseliş yıllarca sürebilir Bank of America: Emtia fiyatlarında yükseliş yıllarca sürebilir 10 Nisan 2026 14:52
Avusturya ekonomisi Orta Doğu krizi ile yavaşladı Avusturya ekonomisi Orta Doğu krizi ile yavaşladı 10 Nisan 2026 13:39
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 10 Nisan 2026 13:36
Savaşın ekonomik faturası: Almanya’da enflasyon artıyor Savaşın ekonomik faturası: Almanya'da enflasyon artıyor 10 Nisan 2026 13:08
