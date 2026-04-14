ABD'de üretici enflasyonu tahminlerin altında kaldı

ABD'de üretici enflasyonu tahminlerin altında kaldı

ABD’de mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, piyasa öngörülerinin belirgin şekilde altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 15:37

Aylık bazda ÜFE yüzde 0,5 artış kaydederken, beklenti yüzde 1,1 seviyesindeydi. Yıllık ÜFE ise yüzde 4,0 olarak açıklanarak yüzde 4,6'lık tahminin gerisinde kaldı.

Çekirdek ÜFE tarafında da benzer bir görünüm öne çıktı. Aylık çekirdek ÜFE yüzde 0,1 artış göstererek yüzde 0,4'lük beklentinin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 3,8 ile yüzde 4,2'lik öngörüyü karşılayamadı.

Açıklanan veriler, üretici fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığına işaret ederken, enflasyonist baskıların beklentilere kıyasla daha sınırlı kaldığını ortaya koydu.

