ECB nisan ayı faiz kararı beklentisi: Bekle-gör politikası öne çıkıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) içindeki tartışmalara yakın kaynaklara göre, banka yönetimi finansman koşullarındaki sıkılaşmanın şu aşamada enflasyon beklentilerini dengelemeye yardımcı olduğu görüşünde. Bu nedenle olası bir faiz artışının piyasa fiyatlamaları üzerinde sınırlı bir etkisi olacağı düşünülüyor.

29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantı öncesinde açıklanan verilerin, yaklaşık iki aydır devam eden Orta Doğu kaynaklı çatışmaların; büyüme, tedarik zincirleri ve AMB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefi üzerindeki etkilerini net biçimde ortaya koyması beklenmiyor. Barış görüşmelerinin sürmesi ise oluşabilecek ekonomik hasarın sınırlı kalabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Yetkililer, geçmişte yaşanan hatalara da dikkat çekiyor. 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası enflasyonun hızla yükselmesine geç tepki verilmesi ve 2011 borç krizi sırasında yapılan faiz artırımlarının kısa sürede geri alınması, mevcut karar sürecinde referans olarak değerlendiriliyor. Enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle euro bölgesinde enflasyon mart ayında yüzde 2,5'e çıkarken, bu artışın kalıcılığı büyük ölçüde jeopolitik gelişmelere bağlı görünüyor.

Öte yandan ekonomik görünümdeki belirsizlikler sürüyor. Hükümetler ve merkez bankaları büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ederken, şirketler de talepte olası daralmaya karşı önlem almaya hazırlanıyor. AMB Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada para politikasında "tam esneklik" gerektiğini vurgularken, kısa vadede faiz artışına sıcak bakmadığı mesajını verdi. Buna karşın yatırımcılar, yıl içinde iki adet çeyrek puanlık faiz artışını fiyatlamaya devam ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da merkez bankalarının faiz artırımı konusunda temkinli olması gerektiğini, aksi halde ekonomik büyümenin zarar görebileceğini ifade etti. AMB Yürütme Kurulu üyesi Isabel Schnabel ise faiz artırımı için acele edilmemesi gerektiğini dile getirirken, Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau da nisan ayına odaklanmanın erken olacağını belirtti.