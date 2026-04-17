CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,1 yükselişle 16.433,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 09:33

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,91 azalışla 16.417,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 16.460,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 16.433,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik iyimserlik sürerken, yatırımcıların hafta sonu öncesinde pozisyon azaltma eğilimi nedeniyle risk iştahı zayıf seyrediyor.

Öte yandan bu akşam uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin beklenen Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.300 ve 16.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’de petrol stokları azaldı ABD'de petrol stokları azaldı 16 Nisan 2026 14:04
Borsa rekor seviyeye doğru ilerliyor Borsa rekor seviyeye doğru ilerliyor 16 Nisan 2026 13:22
J.P. Morgan: Çin ihracatında toparlanma sinyalleri güçleniyor J.P. Morgan: Çin ihracatında toparlanma sinyalleri güçleniyor 16 Nisan 2026 11:53
Pakistan, Suudi Arabistan’dan 2 milyar dolar fon aldı Pakistan, Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar fon aldı 16 Nisan 2026 11:49
Pakistan’da LNG krizi: Orta Doğu’daki savaş elektrik kesintilerini tırmandırdı Pakistan’da LNG krizi: Orta Doğu’daki savaş elektrik kesintilerini tırmandırdı 16 Nisan 2026 11:34
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 16 Nisan 2026 11:12
İngiltere ekonomisi şubatta büyüdü İngiltere ekonomisi şubatta büyüdü 16 Nisan 2026 09:45
Gram altın kaç tl? Gram altın kaç tl? 16 Nisan 2026 09:39
Goldman Sachs’ın işlem gelirleri ilk çeyrekte yüzde 10 düştü Goldman Sachs’ın işlem gelirleri ilk çeyrekte yüzde 10 düştü 16 Nisan 2026 09:36
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 16 Nisan 2026 09:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 16 Nisan 2026 09:33
Piyasalarda risk iştahı yüksek! Piyasalarda risk iştahı yüksek! 16 Nisan 2026 09:11
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.201,0500 Değişim 307,02 Son veri saati:
Düşük 14124,79 Yüksek 14431,81
Açılış
44,8682 Değişim 0,1035 Son veri saati:
Düşük 44,7619 Yüksek 44,8654
Açılış
52,8807 Değişim 0,0992 Son veri saati:
Düşük 52,8348 Yüksek 52,934
Açılış
6.906,4530 Değişim 55,102 Son veri saati:
Düşük 6876,145 Yüksek 6931,247
Açılış
113,6038 Değişim 2,1136 Son veri saati:
Düşük 112,2218 Yüksek 114,3354
Açılış
BİST En Aktif Hisseler