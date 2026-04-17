Anasayfa Finans Ekonomi Fransa Merkez Bankası'ndan uyarı: Zayıf euro fiyat istikrarını tehdit ediyor

Fransa Merkez Bankası'ndan uyarı: Zayıf euro fiyat istikrarını tehdit ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarından ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, eurodaki değer kaybının fiyat istikrarı açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 09:32

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, döviz kurundaki hareketlerin özellikle ithal enflasyon üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek, "Efektif kurdaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çok zayıf bir euro, fiyat istikrarı hedefimizle uyumlu değildir" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha sert sıkılaşma adımlarının euro/dolar paritesi üzerinde baskı yarattığını belirten Villeroy, Avrupa Merkez Bankası'nın ise temmuz ayında faiz artırımlarına başlamasının beklendiğini hatırlattı. Haziran ayında yapılacak ECB toplantısının "kararlı" bir dönüm noktası olabileceğini, yaz aylarında ise para politikasında daha aktif bir sürece girilebileceğini ifade etti.

Villeroy ayrıca, atılacak adımların kademeli ilerleyeceğini ve ekonomik büyüme ile enflasyon verilerine bağlı olarak şekilleneceğini söyledi. Nihai hedefin ise faiz oranlarını "nötr seviyeye" yaklaştırmak olduğunu vurguladı.

