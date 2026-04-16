ABD'de petrol stokları azaldı

ABD’de ham petrol stokları tahminlerin aksine azaldı. Benzin stoklarında da dikkat çeken düşüş yaşandı.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 14:04

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) yayımladığı son verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta yaklaşık 900 bin varil gerileyerek 463 milyon 800 bin varil seviyesine indi. Oysa piyasalarda beklenti, stokların 2 milyon 100 bin varil civarında artacağı yönündeydi.

STRATEJİK REZERVLERDE DÜŞÜŞTE

Ticari stokların dışında tutulan stratejik ham petrol rezervleri de aynı dönemde 4 milyon 100 bin varil azaldı ve 409 milyon 200 bin varile geriledi.

BENZİN STOKLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Benzin tarafında da dikkat çeken bir azalma yaşandı. Stoklar yaklaşık 6 milyon 300 bin varil düşerek 232 milyon 900 bin varil seviyesine indi.

ÜRETİM SABİT KALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi ise 4-10 Nisan haftasında değişiklik göstermedi ve 13 milyon 596 bin varil olarak kaydedildi.

İTHALAT AZALIRKEN İHRACAT ARTTI

Söz konusu haftada ham petrol ithalatı günlük bazda 1 milyon 33 bin varil azalarak 5 milyon 291 bin varile geriledi. Buna karşılık ihracat günlük 1 milyon 76 bin varil artışla 5 milyon 225 bin varile yükseldi.

YILLIK ÜRETİM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin 2026 yılı ortalama günlük ham petrol üretiminin 13 milyon 510 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

